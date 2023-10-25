Başkan Büyükkılıç, Yeni Sanayi'nin 50 yıllık sorununu çözdü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeni Sanayi bölgesinde yağmur suları ile kanalizasyon sularını ayıracak olan ve bölge için önem taşıyan 5 milyon TL’lik çalışmayı yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, yapılan çalışmanın esnaflara hayırlı olmasını dilerken, KESOB Başkanı Şeyhi Odakır da, bir telefonla Başkan Büyükkılıç’ın 50 yıllık sorunu çözdüğünü belirterek, Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi, Yeni Sanayi Sitesi’nde muhtelif bölgelerde esnafın aşırı yağışlarla birlikte zaman zaman karşı karşıya kaldıkları olumsuzlukları ortadan kaldırıyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeni Sanayi bölgesinde yağmur suları ile kanalizasyon sularını ayıracak olan 5 milyon TL’lik yapılan önemli bir çalışmayı yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç’a inceleme esnasında Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır da eşlik etti.

“Yağmur suyu ile pis su kanalını ayırıyoruz”

Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, bölgede kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarını birbirinden ayrılarak mevcut sistem daha sağlıklı hale getirdiklerini belirterek, “Yeni Sanayi bölgemizdeyiz, burası malumunuz en uç kısmıdır. Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı, Kazım Karabekir ve Şeker bölgesinden gelen yağmur suları burasının ulaşımı zora sokup, zaman zaman dükkânların suyla dolmasına bile sebep olabiliyor. Yağmur suyu ile pis su kanallarını ayırt etmek suretiyle, pis su kanalımıza yüklenmeyi önlemek, yağmur suyunu da rahatlıkla deşarjını sağlamak amacıyla bu bölgede bir çalışma yapıyoruz” diye konuştu.

Bu hizmetin 5 milyon TL’yi bulduğunu vurgulayan Büyükkılıç, “Bin 500 metre uzunluğunda yağmur suyu kanalı, 600 metrede pis su kanalını yenilemek suretiyle bir projemizi hayata geçirmiş oluyoruz. Genel müdürümüze soruyorum ne kadar diye, o da diyor ki ‘Başkanım borular sizden, yapması bizden, belediyemize fazla yük getirmeden yol almaya çalışıyoruz’ diyor. 5 milyon TL’lik bir proje, hatırlanacağı üzere geçen senelerde de yine Yeni Sanayi bölgemizde yağmur su kanallarımızı yenilemek ve eklemek suretiyle Celalettin Caddesi’ni yapmıştık, şimdi de kalan kısmını tamamlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Biz esnafımızı çok seviyoruz”

Başkan Büyükkılıç, esnafları rahatlatacak olan bu çalışmanın hayırlı olmasını dileyerek, “Yeni Sanayi’mize yakışır, ne yapsak az, biz esnafımızı çok seviyoruz, Ahi ahlakı ile ahlaklanmış olan esnaflarımıza hayırlı işler diliyoruz. Değerli başkanımıza da bizlerle olan uyumlu, dirsek teması deyimiyle yaptığı iyi niyetli yaklaşım ve çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır ise, “Geçtiğimiz yıl Celalettin Caddemiz yapıldı, yaklaşık 800 metre bir alandı. Bu yıl da üçüncü cadde ve tren yolu tarafı yapılıyor. Buradaki sıkıntımız şuydu, yoğun yağışlarda sanayimizin en düşük noktası olan birkaç blokumuzu su basıyordu” şeklinde konuştu.

“50 yıllık sorunu bir anda çözmüş oldu”

Bir telefonla Başkan Büyükkılıç’ın 50 yıllık sorunu çözdüğünü ifade eden Odakır, “Sağ olsun esnaf dostu Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür, Allah razı olsun. Bir telefonla ‘başkanım burada sorunumuz, sıkıntımız var’ deyince 50 yıllık sorunu bir anda çözmüş oldu. Esnafımıza hayırlı, uğurlu olsun. Altyapı yapıldı, Kocasinan Belediyesi de asfaltını yapıyor, esnafımız rahatladı. Biz sanayiciler olarak idareler ile uyum içerisinde çalışıyoruz, başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.