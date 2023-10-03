Başkan Büyükkılıç, Yeni ve Modern Kedi Köpek Evi'nde incelemelerde bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sahipsiz köpeklerin yuvası olan Köpek Barınma Evi’ni ve yakın zamanda Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan yeni ve modern Kedi Köpek Evi’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü olarak kutlanırken, Büyükşehir Belediyesi, gönül belediyeciliğini her alanda sürdürmeye devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dilsiz dostlara yönelik çalışmaları çerçevesinde sahipsiz köpeklerin yuvası olan Köpek Barınma Evi’ni ve yakın zamanda Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan yeni ve modern Kedi Köpek Evi’ni ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Büyükkılıç’a Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen ile daire başkanları eşlik etti.

‘Dilsiz dostlarım’ diye nitelendirdiği hayvanlarla bir süre vakit geçiren Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan yeni ve modern Kedi Köpek Evi’ni incelemelerde bulunarak, yeni barınak hakkında bilgi aldı.

“Şehrimize hayırlı uğurlu olsun diliyorum”

Yeni ve modern Kedi Köpek Evi’ni ziyaret ederek, çalışmaların devam ettiğini ve en kısa zamanda yeni barınağın hayata geçirileceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

“Yeni hayvan barınağı olarak yapılan çalışmalarımız devam ediyor. Binamız tamamlanmış durumda. Çevre düzeni de inşallah tamamlanınca rahatlıkla dilsiz dostlarımızı gerçekten günün şartlarına uygun modern şekilde ağırlayacağız. Buraya gelecek ziyaretçilerimizi misafir edeceğimiz şık ortamıyla veteriner hekimlerimiz ve idari binasında personelimizin huzur içerisine çalışacağı bir barınak. Burada gerçekten daha önceki yapmış olduğumuz hizmetlere ilaveten bugünün şartlarına göre uygun bir şekilde yapılmış olması daha da önemli ve anlamlı bir hale geldi. Tarım Bakanlığımızın desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz ve devamını da bekliyoruz.”

Büyükkılıç, emeği geçenlere teşekkür ederek, “İnşallah en kısa zamanda yaz ve kış döneminde rahatlıkla keyifli bir ortamda yaşayacakları ve barınacakları bir ortamı sağlamış oluyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun diliyorum” dedi.

İkinci barınakta dilsiz dostların tüm ihtiyaçları sağlanacak

Yapımı devam eden ikinci barınak, ayrı ayrı hem kedi hem de köpekler için hayata geçirilecek. Tesiste gezdirme alanları, oyun alanları, sosyal donatılar, hayvanseverler için bekleme salonu, otopark ve kısırlaştırma merkezi gibi birçok birim olacak. Barınakta hayvan dostları tüm ihtiyaçları sağlanacak.