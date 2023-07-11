Başkan Büyükkılıç, yenilenen pazar yerinde esnaf ve vatandaşla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Talas Anayurt Pazar Yeri'ni ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

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  • 11.07.2023 14:37
  • Güncelleme: 12.07.2023 08:21
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Başkan Büyükkılıç, yenilenen pazar yerinde esnaf ve vatandaşla buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Talas Anayurt Pazar Yeri’ni ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Talas ilçe sakinlerine modern şekilde yeniden kazandırdığı Anayurt Pazar Yeri’nde esnafları ziyaret ederek, bereketli işler diledi. Başkan Büyükkılıç’a, gezi sırasında Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve daire başkanları eşlik etti. Esnaflara talep ve istekleri olup olmadığını soran Büyükkılıç, Talas Anayurt Pazar Yeri’nde esnaflara hayırlı işler dilerken, vatandaşlar ile sohbet etti. Pazar esnafı, Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen pazar yeri için Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Büyükkılıç, pazarda fiyatların uygun olup olmadığını incelerken, esnafın meyve ikramlarını da geri çevirmedi. Pazarcı esnafı da, Başkan Büyükkılıç’a, “Başkanım elinize sağlık, çok güzel Pazar yeri oldu. Allah razı olsun. Her şey için çok teşekkür ediyoruz” dediler. Fotoğraf çektirmek isteyen esnaf ve vatandaşları da kırmayan Başkan Büyükkılıç, hem esnaf hem de vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Büyükkılıç, pazarda alışveriş yapan çocuklara oyuncak hediye etmeyi de ihmal etmedi.

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İHA

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