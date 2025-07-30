Başkan Büyükkılıç, Yeraltı Çarşısı Esnafını Ziyaret Etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, esnaf dostu hizmetleri ve sürekli esnaf ile iç içe olan yaklaşımıyla Kayseri esnafının sevgisini kazanırken, sohbet ettiği vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, Yeraltı Çarşısı’nda esnaf ve vatandaşlar ile buluştu. Esnaf ile vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgisi ile karşılanan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, onlarla sohbet etti, fotoğraf çekindi.

Esnaf ve Vatandaşlar: “Takdire Şayansınız, Her Zaman Dualarımızdasınız, İyi ki Kayseri’nin Başındasınız”

Yer altı Çarşısı’nda ilgiyle ve sevgiyle karşılanan Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşlardan övgü dolu sözler aldı. Esnaf ve vatandaşlar, “Takdire şayansınız başkanım. Canı gönülden söylüyorum, iyi ki Kayseri’nin başındasınız. Her zaman dualarımızdasınız” ifadelerinde bulunarak hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Büyükkılıç’tan Vatandaşlara ‘Hoş Geldiniz’, Esnafa ‘Hayırlı, Bereketli İşler’

Bir süre önce havalandırma ile iklimlendirme sistemlerini yenileyerek hem esnafın hem de vatandaşların hizmetine sunduğu yer altı çarşısında serin bir şekilde alışveriş keyfi yaşayan vatandaş ile esnafla bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, vatandaşlara ‘hoş geldiniz’ derken, esnafa ise hayırlı, bereketli işler temennisinde bulundu.

Büyükkılıç, tek tek görüştüğü esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çekindi, talep ve görüşlerini aldı.

Başkan Büyükkılıç’a ziyaretinde Yeraltı Çarşısı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gökhan Gülen ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mehmet Çavuş ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Teknik Bakım ve Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç da eşlik etti.