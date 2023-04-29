Başkan Büyükkılıç: “Yerel yöneticiler olarak üzerimize düşeni bundan sonra daha dikkatli yapmamız gerekiyor”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Adayları Ayşe Böhürler ve Deniz Mustafa Çağan ile birlikte kentte görev yapan yaygın ve yerel basın temsilcileriyle buluştu. Talas’ta bir restoranda gerçekleşen basın toplantısına Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekili Adayları Ayşe Böhürler, Deniz Mustafa Çağan, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ve basın mensupları katıldı.

Başkan Büyükkılıç, programda yaptığı konuşmada, “Bir seçim sürecindeyiz, sağlıklı olarak, demokrasi ortamında yürümesini hepimiz arzu ediyoruz. Seçimlerin şehrimiz, ülkemiz, hatta dünya insanlığı için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Kentte hizmetlerin sürdüğünü ifade eden Büyükkılıç, “16 ilçe belediye başkanı kardeşimizle el ele vermek suretiyle, teşkilatlarımızın, Kayserimizin güzel insanlarının, siz dostlarının önerileri doğrultusunda süreci yönetirken, hizmeti de asla ihmal etmemeyi çok önemsiyoruz. Bir pandemi dönemini yaşadık, ardından savaş oldu, dünya etkilendi, ardından bir deprem yaşadık. Cenab-ı Allah bir daha böyle bir felaketle bizleri karşı karşıya getirmesin. Bu sabah 4,7 Sarız’ımın dibinde Göksun’da yine deprem oldu, çok şükür ciddi manada bir hasar olmadığını belirtip, bir çeşit enerji boşalımı olarak değerlendirelim, daha büyüğü olmaması yönünde dua ve temennide bulunalım. Yerel yöneticiler olarak üzerimize düşeni bundan sonra daha dikkatli yapmamız gerektiğini bir öz eleştiri bağlamında, şehrimizde bir eksiklik olduğu anlayışında değil bir yerel yönetici olma bağlamında söylüyorum. Daha dikkatli olmamız yönünde de öneride bulunuyorum” diye konuştu.

‘HER YERDE KAYSERİ KONUŞULDU’

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin deprem sürecinde üzerine düşenin fazlasını yaptığını vurgulayarak, şunları söyledi: “Depremin ilk saatinden beri Kayseri, valisiyle, başkanlarıyla, odalarıyla, sivil toplum teşkilatlarıyla, hayırsever insanlarıyla adeta o bölgelere yağdı. 12 ilimize de gece gündüz demeden ilk andan itibaren destek gitti. Her yerde Kayseri, ilçeleri ve hayırseverliği konuşuldu. İnancımız, Anadolu kültürü ve insanların yanında yer alma anlayışı gereği iyi bir sınav verdiğimiz kanaatindeyiz. Hala ekiplerimiz orada, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, talimatlarıyla, Sayın bakanlarımızın beklentilerine cevap verme anlayışıyla, en önemlisi ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesiyle belediyecilik anlayışımızla bu alandaki çalışmalarımız sürüyor.”

Kayseri’nin Anadolu’nun cazibe merkezi olduğunu ifade eden Büyükkılıç, “Biz şehrimizle gurur duyuyoruz, hayırsever hemşehrilerimizle gurur duyuyoruz, bizleri seven, güvenen hemşehrilerimize layık olma yönünde irade göstereceğiz. Çok şükür ihracat 4 milyon dolar olmuş, yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan, 150’nin üzerinde ülkeye ihracat yapan bir şehirden söz ediyoruz. Kreatif, inovatif anlayışıyla, üreten, yenilikleri keşfetmeye çalışan, eğitim merkezi 5 üniversitesiyle, 4 organize, 1 serbest bölgesi, teknoparklarıyla adeta Anadolu’nun cazibe merkezidir” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, yeni havalimanı, hızlı tren, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi gibi vizyon projeleri yakinen takip ettiğini belirterek, “Biz bu şehre sevdalıyız, bu şehrin insanına ne yapsak az, onları sırtımızda taşısak az diye buradan ifade ediyorum. Onlar bizi seviyor, güveniyor, biz de onlara layık olmaya çalışıyoruz. Bir ekip anlayışıyla çalışmalarımızı yapıyoruz, ekip çalışmasını çok önemsiyoruz. Ayrıca Kayseri basınını sağduyunun, yerli ve milli anlayışın sesi olarak görüp, nitelendiriyorum, iyi ki varsınız” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Deniz Mustafa Çağan da “Sizlerden birisi olarak karşınızda bulunuyorum. Sayın başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. 14 Mayıs seçimlerinin ülkemize, vatanımıza, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.