Başkan Büyükkılıç, Yerel Yönetimler İstişare Toplantısına Katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir’in başkanlığında gerçekleştirilen istişare toplantısına katıldı. Toplantıda büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, yerel yönetimlerde hizmet odaklı anlayışın güçlenerek devam ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hizmet belediyeciliği anlayışının, AK Partili belediyeler tarafından kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Biz AK Partili belediyeler olarak mazeret değil hizmet üretiyoruz. Eser ve hizmet siyasetiyle koşturuyor, ilk günkü aşkla şehrimize hizmet ediyoruz” dedi.

Toplantının son derece verimli geçtiğini belirten Büyükkılıç, belediyeler arası tecrübe paylaşımının ve istişare kültürünün önemine dikkat çekti.