  • Haberler
  • Gündem
  • Başkan Büyükkılıç, Yerel Yönetimler İstişare Toplantısına Katıldı

Başkan Büyükkılıç, Yerel Yönetimler İstişare Toplantısına Katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen istişare toplantısında büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla bir araya gelerek, ilk günkü aşkla devam ettikleri hizmet belediyeciliğinde kararlılık mesajı verdi.

Başkan Büyükkılıç, Yerel Yönetimler İstişare Toplantısına Katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir’in başkanlığında gerçekleştirilen istişare toplantısına katıldı. Toplantıda büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, yerel yönetimlerde hizmet odaklı anlayışın güçlenerek devam ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hizmet belediyeciliği anlayışının, AK Partili belediyeler tarafından kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Biz AK Partili belediyeler olarak mazeret değil hizmet üretiyoruz. Eser ve hizmet siyasetiyle koşturuyor, ilk günkü aşkla şehrimize hizmet ediyoruz” dedi.

Toplantının son derece verimli geçtiğini belirten Büyükkılıç, belediyeler arası tecrübe paylaşımının ve istişare kültürünün önemine dikkat çekti. 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Talas'tan Talas'a Gönül Köprüsü: Cengiz Aytmatov Anılıyor
Talas'tan Talas'a Gönül Köprüsü: Cengiz Aytmatov Anılıyor
KTO Başkanı Gülsoy'dan Erciyes Tartışmalarına Sert Tepki: 'Vizyonsuz Yaklaşım'
KTO Başkanı Gülsoy’dan Erciyes Tartışmalarına Sert Tepki: ‘Vizyonsuz Yaklaşım’
Melikgazi'de talep ve öneriler için yapay zeka asistanı tasarlanıyor
Melikgazi’de talep ve öneriler için yapay zeka asistanı tasarlanıyor
Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat uyarısı: 'Asgari ücret bahane edilemez'
Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat uyarısı: "Asgari ücret bahane edilemez”
Müdür Kabakcı, 'Gençlerimizin yanında ve hizmetindeyiz'
Müdür Kabakcı, “Gençlerimizin yanında ve hizmetindeyiz”
Kayserispor, 'Kötü ve Çirkin Tezahürat' cezasına abone
Kayserispor, ‘Kötü ve Çirkin Tezahürat’ cezasına abone
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!