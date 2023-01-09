Başkan Büyükkılıç, Yerli ve Yabancı Turistlerle Erciyes'te Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İç Anadolu Bölgesi'nin birinci, Türkiye'nin 5. büyük dağı unvanına sahip olan ve Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen Erciyes Kayak Merkezi'nde yerli ve yabancı turistlerle bir araya geldi.

PAYLAŞ
  • 09.01.2023 11:07
  • Güncelleme: 09.01.2023 13:41
  • 21
Başkan Büyükkılıç, Yerli ve Yabancı Turistlerle Erciyes'te Buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İç Anadolu Bölgesi’nin birinci, Türkiye’nin 5. büyük dağı unvanına sahip olan ve Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen Erciyes Kayak Merkezi’nde yerli ve yabancı turistlerle bir araya geldi.

Bulduğu her fırsatta özellikle hafta sonlarında vatandaşlarla buluşmaya özen gösteren Başkan Büyükkılıç’ın hafta sonu durağı Kayseri’nin turizm gözdesi Erciyes Kayak Merkezi oldu. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin sembolü olan, dağcılık ve kış sporları alanında 112 kilometrelik 41 kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile Türkiye’nin önemli merkezlerinden birisi olan Erciyes Kayak Merkezi’ni ziyaret etti. Büyükkılıç, bir dünya markası olan ve hafta sonu kayakseverlerle dolup taşan Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’nde yerli ve yabancı turistlerle buluştu. Başkan Büyükkılıç, burada kayak tutkunları ile sohbet ederken, şehir dışından Erciyes Kayak Merkezi’ne ziyarete gelen yerli turistler, yapılan yatırımlar ve hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler. İstanbul’dan kayak için Erciyes Kayak Merkezi’ne gelen misafirler, Başkan Büyükkılıç ile sohbetlerinde, “Kayseri ve tesisiniz çok güzel, çok teşekkür ediyoruz. Biz İstanbul’dan geldik, öyle İzmit’e ve birçok yere gittik ama bu pist müthiş. İnşallah burada mili sporcular yetişir” dediler. Büyükkılıç da, yerli turistlere Erciyes’in bir cazibe merkezi olduğunu belirterek, “Buralar sizlerle güzel, siz varsanız bir anlamı var” dedi.

Başkan Büyükkılıç, kayak yapan yabancı turistlerle de sohbet etmeyi ihmal etmedi. Yabancı turistler de Erciyes Kayak Merkezi’nde ortamın harika olduğunu, muhteşem bir tesis olduğunu belirterek, Büyükkılıç’a teşekkür ettiler. Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi’nde kayak severleri seyrederek, vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğraf çekindi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Rektör Altun: 'Sürdürülebilir üniversite ekosistemi oluşturacağız'

Rektör Altun: 'Sürdürülebilir üniversite ekosistemi oluşturacağız'

Altın rekor üstüne rekor kırıyor

Altın rekor üstüne rekor kırıyor

Milletvekili Ataş: 'İyi parti iktidarında gazeteciler tarafsız, özgür gazetecilik yapabilecekler'

Milletvekili Ataş: 'İyi parti iktidarında gazeteciler tarafsız, özgür gazetecilik yapabilecekler'

CHP Kayseri İl Başkanlığı seçiminde gergin anlar

CHP Kayseri İl Başkanlığı seçiminde gergin anlar

Büyükşehir KAYMEK'ten İstiklal Marşı Okuma Yarışması

Büyükşehir KAYMEK'ten İstiklal Marşı Okuma Yarışması

Başkan Özdoğan: 'Basın günlük hayatın vazgeçilmez ögesidir'

Başkan Özdoğan: 'Basın günlük hayatın vazgeçilmez ögesidir'

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

3
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

4
İnfaz koruma memuru ölü bulundu

İnfaz koruma memuru ölü bulundu

5
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri'de 3 ayrı programa katılacak

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri’de 3 ayrı programa katılacak

6
İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Adayı Şener: 'Partimizi daha ileriye taşımak için adayım'

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Adayı Şener: “Partimizi daha ileriye taşımak için adayım”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Develi Belediyesi'nden personel maaşlarına yüzde 65 zam

Develi Belediyesi’nden personel maaşlarına yüzde 65 zam

Büyükşehir meclis üyelerine ulaşım brifingi

Büyükşehir meclis üyelerine ulaşım brifingi

DAHA FAZLA
Büyükşehir meclisi, 2023 yılının ilk toplantısını yaptı

Büyükşehir meclisi, 2023 yılının ilk toplantısını yaptı

CHP'de olaylı seçim: Parti üyeleri yeni seçilen başkanı istifaya davet etti

CHP'de olaylı seçim: Parti üyeleri yeni seçilen başkanı istifaya davet etti

'Kuş cenneti' buz tuttu

'Kuş cenneti' buz tuttu

Vali Gökmen Çiçek: 'Kayseri'mize büyük katkıları olduğuna inandığım basınımızın çaba ve gayretleri büyük önem taşımaktadır'

Vali Gökmen Çiçek: 'Kayseri'mize büyük katkıları olduğuna inandığım basınımızın çaba ve gayretleri büyük önem taşımaktadır'

Başkan Yalçın: 'Basın mensuplarına destek olmak hepimizin görevidir'

Başkan Yalçın: 'Basın mensuplarına destek olmak hepimizin görevidir'