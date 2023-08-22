Başkan Büyükkılıç, Yeşilhisar Yüzme Havuzu'nun açılışını yaptı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yeşilhisar Yüzme Havuzu Açılış Töreni’ne katıldı. Denizi olmayan Kayseri’de yüzme sporunda dereceye giren sporcular yetiştiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Yılsonuna kadar ücretsiz olacak havuzumuz hayırlı olsun” dedi.

Uzunluğu 25 metre, genişliği 12,5 metre şeklinde olup toplam 312,5 metrekare bir alanda, uzaktan scada kontrol sistemi sayesinde tüm mekanik ve elektronik sistemleri otomasyona bağlı güvenli ve konforlu bir şekilde hizmet verecek olan Büyükşehir Belediyesi KAYMEK’in bünyesinde hizmet verecek olan Yeşilhisar Yüzme Havuzu resmi tören ile açıldı. Tören öncesi Yeşilhisar Zarif Kadınlar Kooperatifi üyesi kadınlar tarafından açılan stantları gezen Başkan Büyükkılıç, el emeği, göz nuru eserleri ilgiyle inceledi. Kayseri Büyükşehir Belediye Belediyesi tarafından Yeşilhisarlı vatandaşların hizmetine sunulan yüzme havuzunun açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve S. Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, daire başkanları, genel müdürler ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi 1994 yılından beri adeta bir ekol, okul, akademidir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi çok önemlidir. Biz sizlere minnettarız. Allah’a şükürler olsun 16 ilçe belediye başkanı kardeşimizle el ele gönül gönüle vermek suretiyle sizlere layık olmaya, sizlerin ihtiyaçlarını gidermeye gayret ediyoruz” dedi.

Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin liderliğinde yatırımdan yatırıma koştuklarını ve Vali Gökmen Çiçek ile de uyumlu bir şekilde çalıştıklarını belirterek, “Biz buradan kendisine selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Bizlerle uyumlu çalışan iyi ki böyle bir valimiz var diye teşekkür ediyoruz. Ayrıca milletvekillerimize, bakanlarımıza, il başkanımız ve il, ilçe yönetimlerimize huzur, dayanışma içerisinde bir berekete vesile olacak şekilde çalışıyoruz” diye konuştu.

“YILSONUNA KADAR ÜCRETSİZDİR”

Denizi olmayan Kayseri’de yüzme sporunda dereceye giren sporcular yetiştiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’de deniz yok ama Türkiye ve dünya derecesine giren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve Spor A.Ş.’mizin yaptığı çalışmalarda gençler yetişiyor, yüzme sporunda başarıdan başarıya koşan yavrularımız yetişiyor. Yüzme için ne lazım, şort lazım, kadın kooperatifi başkanım 250 tane alıyorum, bu bir sipariştir. Yeşilhisar’ımızda yüzmeyen kalmasın. Bone de üretsinler, onu da alalım. Ayrıca burası yılsonuna kadar ücretsizdir. Havuzumuz hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise Başkan Büyükkılıç’ın önderliği ve Vali Çiçek’in ilgisi ile Kayseri turizmine önemli katkılar sağlandığını kaydederek, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın önderliğinde, Sayın Valimizin yoğun ilgi ve alakasıyla Yeşilhisar da, Soğanlı da, Erdemli de şehrimiz turizmine çok önemli katkılar sağlayacak. Erciyes’e gelen, Kayseri merkezine gelen turisti bölgemizde misafir edecek çok önemli yatırımlar yapılıyor” diye konuştu.

Yüzme havuzunun kente hayırlı olmasını temenni eden Cıngı, şunları söyledi:

“Kayseri merkezinde çok sayıda imkân gelişti. Artık ilçelerimize de oradaki ferah yayıldı ve Yeşilhisar’ımız gibi güzide bir merkezde de böylesine muhteşem bir yatırım var. İnşallah Yeşilhisar’daki sportif, kabiliyetli kardeşlerimiz için müthiş bir fırsat oluşmuş olacak. Belki de Yeşilhisar’dan Türkiye şampiyonları, dünya şampiyonları çıkacak. Başta Büyükşehir Belediye’miz olmak üzere Sayın Başkanımızın liderliğinde bu hizmetin oluşmasında emeği geçen bütün kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu güzel eserin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da özellikle Yeşilhisar’dan da birkaç dünya birincisi çıkmasını murat ettiklerini dile getirerek, “Buraya emeği geçen Büyükşehir’imize, Büyükşehir’imizin çalışkan yöneticilerine teşekkür etmek istiyorum. Cenab-ı Allah bu salonlarımızın sayısını daim eylesin” ifadelerini kullandı.

“MEMDUH BAŞKANIMIN AĞABEYLİĞİNDE BİR AHENK İÇİNDE ARI GİBİ ÇALIŞIYORUZ”

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ise “Tarımın, turizmin merkezi olan, bereketli toprakların güzel insanları hoş geldiniz. Memduh başkanımın ağabeyliğinde 16 ilçe belediye başkanımızla bir ahenk içinde arı gibi çalışıyoruz. Bu birlikteliğin, ahengin orkestra şefinin notaları çok iyi bildiğinden kaynaklandığı kanaatindeyim, kendilerine şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç’a, ilçeye yaptığı yatırımlar nedeniyle teşekkür eden Taşyapan, “Tarımda, turizmde, ilçe merkezinde yapılan yatırımlarla ilgili ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Havuzumuz, 12 ay, 24 saat hizmet verecek hale geldi, onun için teşekkür ediyorum. Bu ilçenin ihtiyacı olan her neyse yapmak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Bu güzel günleri bize yaşattığınız için Büyükşehir Belediye Başkanımız ve emeği geçenlere şükranlarımı arz ediyor, birlik, beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç’a, Başkan Taşyapan tarafından ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Konuşmaların ardından protokol tarafından tesis gezilerek, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.