Başkan Büyükkılıç YKS'ye Girecek Adaylara Başarılar Diledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara başarılar diledi.

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  • 16.06.2023 10:12
  • Güncelleme: 16.06.2023 10:25
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Başkan Büyükkılıç YKS'ye Girecek Adaylara Başarılar Diledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek adaylara başarılar diledi.

Başkan Büyükkılıç, 17-18 Haziran günü farklı oturumlarda gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek Türkiye genelinde 3 milyon 500 bini aşkın adaya başarılar diledi. Yayımladığı mesajında YKS sınavına girecek öğrencilere başarı ve kolaylıklar dileyen Büyükkılıç, “Öğrencisiyle, öğretmeniyle ve velisiyle birlikte bir sürecin daha sonuna gelindi. Öğrencilerimize başarılar ve kolaylıklar dilerken, aldıkları eğitim ve öğretimin bu sınavlarda karşılığını almalarını temenni ediyorum” dedi. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK’in Gençlik Merkezleri’nde sınavlara hazırlanan öğrencilere YKS hazırlık grupları ile destek olduklarını da hatırlatarak, KAYMEK’in Gençlik Merkezleri’nde verdiği eğitimlerle, düzenlediği etütlerle, soru çözümleriyle, deneme sınavlarıyla, kulüp faaliyetleriyle, farkındalık seminerleriyle, sosyal ve sanatla ilgili etkinliklerle öğrencilerin akademik gelişimlerini desteklemeyi sürdürdüğünün altını çizdi. Bu anlamda emek veren, ter döken, kaygı çeken her öğrenciye ve adaya başarılar ve kolaylıklar dileyen Büyükkılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“17 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylara hayırlı, huzurlu bir sınav diliyorum. Bu sınavın, hayalini kurduğunuz geleceğe atılan güzel bir adım olmasını temenni ediyor, başta şehrimiz olmak üzere ülkemizdeki tüm yavrularımıza başarılar diliyorum.”

Başkan Büyükkılıç mesajında ayrıca, vatandaşlara da seslenerek, Cumartesi ve Pazar günü belirtilen sınav saatleri arasında sınavların yapılacağı tüm yerleşim birimlerinde gürültü oluşturabilecek durumlardan kaçınılması, araç sürücüleri tarafından siren veya korna çalınmaması, sınav süresince inşaat çalışmalarının durdurulması hususunda azami hassasiyet sergilemelerini rica etti.

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İHA

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