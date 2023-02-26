Başkan Büyükkılıç Yurtlarda Kalan Depremzedeleri Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, deprem bölgelerinden kente gelen depremzedelerin kaldığı Melikgazi Kız Yurdu'nu ziyaret ederek, onların yanlarında olmaya devam ediyor.

PAYLAŞ
  • 26.02.2023 11:45
  • Güncelleme: 26.02.2023 12:35
  • 72
Başkan Büyükkılıç Yurtlarda Kalan Depremzedeleri Ziyaret Etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, deprem bölgelerinden kente gelen depremzedelerin kaldığı Melikgazi Kız Yurdu’nu ziyaret ederek, onların yanlarında olmaya devam ediyor.

Kayseri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı kentlerden gelen depremzedelere kucak açarak, onları misafir etmeyi sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Kız Yurdu’nu ziyaret ederek, burada depremzede vatandaşlarla görüştü. Bir kez daha ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileten Başkan Büyükkılıç, yurtta kalan depremden etkilenen çocuklarla da yakından ilgilendi. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler alan Büyükkılıç, dayanışma, birlik ve beraberlik mesajı vererek; “Melikgazi Kız Öğrenci Yurdu’nda misafir ettiğimiz canlarımızı ziyaret ederek, hem destek olduk hem de taleplerini dinledik. Onların huzuru ve rahatı bizler için önemli. Hamd olsun ki hepsi de verdiğimiz hizmetlerden memnun” dedi. Afetzedelere ‘Siz bizim canımız, ciğerimiz, bize emanetsiniz’ diyen Büyükkılıç bir istekleri ve ihtiyaçları olup olmadığını sorarken, depremzede vatandaşlar da Başkan Büyükkılıç’a ilgi, alaka ve desteklerinden dolayı ‘Allah razı olsun başkanım, çok iyi bakıyorlar, çok iyiyiz’ diyerek, teşekkürlerini ilettiler. Bir depremzede Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Özellikle Kayseri halkına, başkanlarına teşekkür ediyoruz. Bizlere kucak açtınız, bizlere yurt verdiniz, bunlar unutulmaz. İlk Kayseri halkı yetişti bize, çok teşekkür ederiz” dedi. Öğrencilerin eğitimi için ne gerekiyorsa tüm hizmetleri yapacaklarını söyleyen Büyükkılıç, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla her birimiz seferberiz, üzerimize ne düşüyorsa yapmakla mükellefiz, siz bizim başımızın tacısınız. Öğrencilerimizi bölgenizdeki okullara yazdırın, ulaşım hizmet, kitap, kırtasiye ne gerekiyorsa yaparız. Belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız, AFAD’ımız sivil toplum kuruluşlarımız sizler için emrinde ve seferberdir” şeklinde konuştu.

Ağır hasarlı binadaki yıkım çalışmalarını inceledi

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, 7269 Sayılı Kanun çerçevesinde ’Acil Yıkılması Gereken Yapı’ olarak belirlenen ve yıkım işlemleri devam eden Mimarsinan İş Merkezi’nin yıkım çalışmalarını inceledi. Büyükkılıç, çevre esnafını da ziyaret ederek, “Devlet her zaman halkının, milletinin yanındadır. Deprem bölgelerinde devlet ilk saatten beri tüm kurum ve kuruluşlarıyla bölgededir. Oradaki kardeşlerimizin açıklamaları var, Kayseri itfaiyesi ilk gelen itfaiye, kurtarma ekibi diye, duyar duymaz, deprem olur olmaz biz talimatı verdik. Bu millet asil, fedakâr millet, elhamdülillah biz bu milletle gurur duyuyoruz” diye konuştu. Esnaflar da Başkan Büyükkılıç’a, ‘Topyekûn çalışmalar yapılıyor. Allah yar ve yardımcınız olsun’ diyerek teşekkür ve dua ettiler. Yıkımın hızlandırılması noktasında firma yetkilileri ile görüşen Başkan Büyükkılıç, “İnşallah hafta başı itibariyle belli noktaları yaya trafiğine açık hale getirecek ve esnaflarımız da işyerlerini açabilecekler” dedi. Ayrıca Argıncık’ta Nurdoğan Camii’nin hasar alan minaresinde de incelemelerde bulunan Büyükkılıç, cami imamından bilgiler aldı. Başkan Büyükkılıç, “Argıncık Mahallesi’nde depremde minaresi hasar alan Nurdoğan Camii’nin minaresinin yıkımı ile ilgili teknik ekiplerimizle birlikte incelemelerde bulunduk” dedi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Carlos Mane 2'inci golünü attı

Carlos Mane 2'inci golünü attı

Afet bölgesindeki ilk 'konteyner çarşı', yarın Elbistan'da hizmet verecek

Afet bölgesindeki ilk 'konteyner çarşı', yarın Elbistan'da hizmet verecek

Büyükşehir KAYMEK'ten depremzede öğrencilere eğitim desteği

Büyükşehir KAYMEK’ten depremzede öğrencilere eğitim desteği

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

'Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir'

“Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir”

'Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir'

“Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir”

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

4
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

5
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

6
Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karısının tarafından bıçaklanan şahıs hastaneye kaldırıldı

Karısının tarafından bıçaklanan şahıs hastaneye kaldırıldı

Başkan Çolakbayrakdar, Depremde Hasar Gören Yapıların Yıkım Çalışmalarını Kontrol Etti

Başkan Çolakbayrakdar, Depremde Hasar Gören Yapıların Yıkım Çalışmalarını Kontrol Etti

DAHA FAZLA
İncesu'dan afet bölgesine 125 kuaför gönderildi

İncesu’dan afet bölgesine 125 kuaför gönderildi

Depremden etkilenen illerden, Kayseri'ye 5 bin 421 öğrenci nakledildi

Depremden etkilenen illerden, Kayseri’ye 5 bin 421 öğrenci nakledildi

Ticaretin önemli unsuru bedesten: Kayseri'de 1 adet bulunuyor

Ticaretin önemli unsuru bedesten: Kayseri'de 1 adet bulunuyor

Kayserispor - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları belli oldu

Kayserispor - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları belli oldu

Nusret Uğurlu'nun acı günü

Nusret Uğurlu'nun acı günü