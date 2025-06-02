Başkan Büyükkılıç, 'Zamanı gelip ödenemeyen borcumuz söz konusu değil'

Memduh Büyükkılıç ulusal basında yer alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 4 milyar TL borcu ile borcu en çok artan 4. Belediye olması haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

Başkan Büyükkılıç, "Arkadaşlar birisi Talas hattımız biri de Şehir Hastanesi hattımız olmak olmak üzere buraya yapılan yatırımlarla ilgili aldığımız krediler. Bunu buradan paylaşmış olalım. Zamanı gelip ödenemeyen ya da karşılığı olmayan herhangi bir bizim buralara borcumuz falan söz konusu değil" ifadelerini kullandı.