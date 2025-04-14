Başkan Büyükkılıç, Ziraî dondan zarar gören çiftçinin yanında

Kayseri’de yaşanan ve çevre illerde de etkisini gösteren zirai don hadisesi, üreticileri olumsuz etkilerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, her zaman olduğu gibi yine çiftçinin ve üreticinin yanında olduklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, kent genelinde zirai don nedeniyle mağdur olan üreticilere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, her daim üreticinin yanında olduklarını vurguladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın dayanışma içerisinde ilçelerde raporlama çalışmaları yaptığını belirten Başkan Büyükkılıç, Tarım ve Orman Bakanlığı, Valilik ve milletvekilleri ile birlikte hassasiyetle, çiftçilerin mağdur olmaması adına hareket ettiklerini paylaştı.

Büyükkılıç, belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra tarım ve hayvancılığa da büyük önem veren bir belediye olduklarını vurgulayarak, Kayseri’nin tarım ve hayvancılığı konusunda şehre büyük destek sağladıklarını söyledi. Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılığa ayırdığımız destek neredeyse 1 milyar TL’ye yaklaşıyor” diye konuştu.

Kayseri’nin endüstri ve ticaret şehri olmasının yanında tarım ve hayvancılık alanında da öne çıkmaya başlayan bir şehir olduğunu da belirten Başkan Büyükkılıç, “Son süreçte 24 tane ürünümüz ilk onda yer alan boyuta geldi” dedi.

Büyükkılıç, kentin tarım ve hayvancılıkta daha da güçlenmesi için yatırımların devam edeceğini belirtti.