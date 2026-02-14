Başkan Büyüknalbant, İNOVDER'in konuğu oldu

İnovatif İş İnsanları Derneği (İNOVDER) tarafından ‘İnoBusiness’ programı İNOVDER Erciyes Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Programa; Oylum Gıda A.Ş. Yönetim Kurulu Onursal Başkanı, Kayseri Ticaret Odası eski Başkanı, İncesu Organize Sanayi Başkan Vekili ve Kayseri Serbest Bölgesi Başkan Yardımcısı Yılmaz Büyüknalbant, İNOVDER Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Esad Talo, İNOVDER Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yasir Danacı ve İNOVDER üyeleri katıldı. İnoBusiness programında konuşan Oylum Gıda A.Ş. Yönetim Kurulu Onursal Başkanı ve Kayseri Serbest Bölgesi Başkan Yardımcısı Yılmaz Büyüknalbant, İNOVDER’in inovasyonlarla Kayseri’nin ekonomisine ve sosyal yaşamına faydalı olduğunu belirterek, “İNOVDER’in bugünkü İnoBusiness’a konuşmacı olarak katıldım. Son derece mutlu oldum. Genç dinamik arkadaşlarla birlikte güzel bir sohbet etme imkanımız oldu. İNOVDER’in Kayseri'de genel merkezi olması ayrıca benim için çok önemli bir mutluluk. 18 tane de şubesinin olması, genel merkezin Kayseri'deki Sayın Başkan'a ve yönetici arkadaşlara teşekkür ediyorum. İnşallah daha ileriye, adı üzerinde inovasyonlarıyla Kayseri'mizin ekonomisine, sosyal yaşamına faydalı olacağı kanaatindeyim. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İNOVDER Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Esad Talo da, yapılan programda Başkan Büyüknalbant’ın anlattıklarının kendilerine ilham verdiğini vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu: “İNOVDER bünyesindeki İnoBusiness programları kapsamında Oylum Gıda Onursal Başkanı Yılmaz Büyüknalbant’ı dernek bünyesinde misafir etme imkanı bulduk. Hakikaten anlamlı, güzel, sektörel ve fırmasal gelişimlerinin değerlendirmelerini birinci ağızdan dinledik. Hayat tecrübeleriyle alakalı değerlendirmelerinden istifade ettik. Tabi süreç içerisinde İNOVDER bünyesinde bu ve benzeri programları daha öncesinde de yapmıştık fakat bugünkü gerçekleştirdiğimiz program hem Yılmaz Bey'in daha öncesindeki sorumlulukları, taşımış olduğu değerler ve yaşanmışlık tecrübeleri gereği ekonomi alanında bizlere ilham veren boyutu daha anlamlı ve daha güzeldi. Bu bağlamda katılımlarından dolayı şahsına ve program organizasyonda görev alan Genel Başkan Yardımcımız Ahmet Yasir DANACI ve Ar-Ge Komisyon Başkanı Emre bey'e huzurlarınızda tekrardan teşekkür ediyorum.”

İNOVDER Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yasir Danacı ise, İnoBusiness serilerinin devam ettiğini vurgulayarak, “Bugün gıda sektörü denince Kayseri'de ilk akla gelen firmalardan Oylum Gıda Onursal Başkanı Yılmaz Bey'i ağırlama imkanı bulduk. İnoBusiness serilerimiz devam ediyor. Çok kıymetli bir konuktu kendisi. Kendisinin sıra dışı hayatından farklı örneklerle, alışılmışın dışında özellikle genç yaşta üstlendiği sorumluluklardan bize aktardığı tecrübelerden istifade edebildik. Kendisine de katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.