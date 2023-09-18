Başkan Büyüksimitci: '4. OSB Yeşil OSB Olacak'

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) öncülüğünde kurulum çalışmaları devam eden 4. OSB ile ilgili istişare toplantısı düzenlendi.

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  • 18.09.2023 13:41
  • Güncelleme: 18.09.2023 14:24
Başkan Büyüksimitci: '4. OSB Yeşil OSB Olacak'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) öncülüğünde kurulum çalışmaları devam eden 4. OSB ile ilgili istişare toplantısı düzenlendi.

KAYSO ev sahipliğinde, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında düzenlenen toplantıya; Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Ekici, Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya ve KAYSO yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantı da Baki Uludağ, 4. OSB ile ilgili yürütülen çalışmalar ve bundan sonraki süreç hakkında bilgi verdi. 4. OSB’nin kuruluş çalışmalarında sona yaklaşıldığını açıklayan KAYSO Başkanı Büyüksimitci ise; “Bugün burada valimiz ve belediye başkanlarımızla, gelinen son aşamayı değerlendirdik. Fikir alış verişinde bulunduk. Çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Şuan müteşebbis heyet oluşturma aşamasındayız. İnşallah en kısa zamanda şehrimize 4. OSB’yi kazandıracağız” dedi. Yeni kurulacak OSB ile ilgili sanayicilerden bin 600’ün üzerinde talep aldıklarını açıklayan Büyüksimitci; bölgede katma değeri yüksek, orta ve ileri düzey teknolojik yatırım yapmak isteyen sanayicilere öncelik vermeyi arzuladıklarını söyledi.

4. OSB’de en az 10 bin istihdam hedeflediklerini açıklayan Büyüksimitci, “Şehrimizin doğusunda, Sivas Yolu 25. kilometrede kurulacak yeni OSB’de en az 10 bin istihdam hedefimiz var. Burası şehrimizde planlanan ilk yeşil OSB olacak. Çevre dostu olması, enerji verimliliği ve yalın üretim gibi birçok konuda öne çıkacak. Yerleşim yerlerine ve demir yoluna yakınlığı da bizim için ciddi bir avantaj. Ben burada özellikle emek ve gayretlerinden dolayı Mehmet Özhaseki Bakanımıza, önceki Dönem Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar’a şükranlarımızı sunuyorum. Yine Valimiz Gökmen Çiçek’e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a ve tüm emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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İHA

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