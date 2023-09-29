Başkan Büyüksimitci: 'Ağustos ayında 299 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik'

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ağustos ayı ihracat verileri açıklandı. Açıklanan verileri değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri'nin Ağustos ayı ihracatının geçen aya göre yüzde 10,8 oranında artarak, 299 milyon 822 bin dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

PAYLAŞ
  • 29.09.2023 12:04
  • Güncelleme: 29.09.2023 16:20
Başkan Büyüksimitci: 'Ağustos ayında 299 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ağustos ayı ihracat verileri açıklandı. Açıklanan verileri değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri’nin Ağustos ayı ihracatının geçen aya göre yüzde 10,8 oranında artarak, 299 milyon 822 bin dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

Geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 3,98 oranında bir azalma olduğunu açıklayan Büyüksimitci, Kayseri’nin 2023 yılı ilk sekiz ayında ise 2 milyar 374 milyon 174 bin dolar ihracat rakamına ulaştıklarını açıkladı. Ağustos ayında Kayseri’den 155 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini açıklayan başkan Büyüksimitci, mobilya sektörünün ihracata en yüksek katkıyı yapan sektör olduğunu, ardından elektrikli ev aletleri ve kablo geldiğini belirterek, en fazla ihracat yapılan ülkeleri ise, Irak, Almanya ve ABD olarak sıraladı.

Kayseri’nin ihracatta ilk 10 il arasında olduğunu ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Dünya piyasalarında yaşanan sıkıntılardan kaynaklı geçen yılın bir miktar gerisinde olsak da, mobilya, elektrikli ev aletleri ve tekstil gibi sektörlerde iyi durumdayız. İthalatımız her zaman olduğu gibi ihracatımızın yarısı kadar. Kayseri olarak ihracatta ilk 10 il arasındayız. Buradaki yerimizi korumak ve daha üst sıralara çıkmak için gayret ediyoruz” dedi.

Kayıpları telafi etmek için bir takım proje ve çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Büyüksimitci, “Odamız tarafından üye firmalarımızın yeni yurt dışı pazarlana girişini kolaylaştırmak ve ihracatlarını geliştirmek amacıyla makine, talaşlı imalat ve döküm sanayisine yönelik UR-GE projesi başlatıyoruz. Talep olması halinde diğer sektörlerdeki firmalarımız için de UR-GE çalışmaları başlatacağız. Yine yurt dışı heyetlerle görüşmelerimiz var. Önümüzdeki hafta Etiyopya Büyükelçiliği ile “Kayseri İş Forumu” düzenleyeceğiz. Yeni pazarlar ve iş ortaklıkları ile ihracatımıza ivme kazandırmış olacağız. Hükümetimiz de ihracatçılarımızın finansmana erişim şartlarını biraz daha kolaylaştırdı. KOBİ’lerimizin reeskont kredilerinden aldığı pay artırıldı. Yine geçtiğimiz ay Maliye Bakanımız ihracatçılara yönelik 1 milyar dolarlık kredi paketi açıkladı. İnşallah tüm bu destek ve çalışmalarla ihracat pazarlarımızda son çeyrekte öngördüğümüz canlanma da gerçekleşirse, kayıplarımızı telafi edeceğimize inanıyorum. İhracat performansımızın giderek artmasını temenni ediyor, katkı sunan tüm sanayicilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas, Personelini Eğitiyor

Talas, Personelini Eğitiyor

Başkan Yalçın Ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi

Başkan Yalçın Ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi

Başkan Büyüksimitci: 'Ağustos ayında 299 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik'

Başkan Büyüksimitci: 'Ağustos ayında 299 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik'

Kayserili yüz ücüler Açıksu Avrupa Gençler Şampiyonası için Yunanistan'a gitti

Kayserili yüz ücüler Açıksu Avrupa Gençler Şampiyonası için Yunanistan’a gitti

Kayseri'de 40 milyon ton karbon salınımı engellendi

Kayseri’de 40 milyon ton karbon salınımı engellendi

Başkan Büyükkılıç'tan Sarıoğlan ve Akkışla çıkarması

Başkan Büyükkılıç'tan Sarıoğlan ve Akkışla çıkarması

Çok Okunanlar
1
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

2
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

3
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

4
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

5
40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

6
Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyükkılıç, En Çok Habere Konu Olan Üçüncü Başkan

Büyükkılıç, En Çok Habere Konu Olan Üçüncü Başkan

Köpeğin saldırdığı genci kurtaran yaşlı kadın: 'Ayakları kan içerisindeydi'

Köpeğin saldırdığı genci kurtaran yaşlı kadın: 'Ayakları kan içerisindeydi'

DAHA FAZLA
KAYMEK'in Arıcılık Kursu Kayıtları Başladı

KAYMEK'in Arıcılık Kursu Kayıtları Başladı

Sel felaketi yaşayan Kahveci Mahallesi'nde yaralar sarılıyor

Sel felaketi yaşayan Kahveci Mahallesi'nde yaralar sarılıyor

Talas Maharetli Ellerle Ekim'e 'Merhaba' Diyor

Talas Maharetli Ellerle Ekim'e 'Merhaba' Diyor

Asansör boşluğuna düşen işçi öldü

Asansör boşluğuna düşen işçi öldü

Başkan Büyükkılıç, Hâl Esnafını ziyaret etti

Başkan Büyükkılıç, Hâl Esnafını ziyaret etti