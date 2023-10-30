Başkan Büyüksimitci: 'Cumhuriyetimizin 100. yılı, ülkemizin daha da güçleneceği bir dönemin başlangıcı olacak'

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve yüksek istişare kurulu üyelerinin katılımı ile KAYSO Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, sözlerine Cumhuriyetin 100. yılını kutlayarak başladı.

İsrail tarafından Filistin’e yönelik düzenlenen insanlık dışı saldırıları kınayan Özkaya, “Dünyanın gözleri önünde bebekler, kadınlar, yaşlılar katlediliyor. Batı dünyası, insanlık için utanç belgesi olan bu katliama kendilerini demokrasi ve insan haklarının beşiği olarak tanımlayan ikiyüzlü, riyakâr uluslararası toplum ne yazık ki göz yummaktadır. Tüm dünya bu insanlık dramının karşısında durmalı, ortak tepki vermeli, terörün her türlüsüne karşı çıkmalıdır” dedi.

Yakın coğrafyamızda yaşanan olumsuz olayların dünya ekonomisini olduğu gibi Türkiye’yi de olumsuz etkilediğine dikkat çeken Özkaya, “Bu olumsuzluklar karşısında maalesef uluslararasındaki ekonomik oyun alanımız daralmakta, mevcut pazarlarımızda uzak doğu etkisi hissedilmektedir. Ayrıca yurt içinde mücadele ettiğimiz yüksek enflasyon, yüksek faiz, kısıtlı finansman ve artan maliyetler şirketlerimizi ve iş dünyamızı olumsuz etkilemektedir” diye konuştu.

Ülke olarak oluşabilecek risklere karşı iş dünyasının sürdürülebilirliğini sağlamak, istihdam, üretim ve ihracatın artması için ivedilikle önlem alınması gerektiğini ifade eden Özkaya, firmaların üzerindeki gereksiz yüklerin de yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Özkaya, İhracatçıların rekabet gücünün artırılması adına, yurt dışından getirdikleri bedellerin, güncel kurun üzerinde bir kur seviyesi ile desteklenmesi, Merkez Bankası tarafından başlatılan parasal sadeleştirme politikalarına devam edilmesi ve menkul kıymet tesis oranlarının minimuma indirilmesi gerektiğini belirterek, kayıtdışı ile mücadele anlamında, tüzel kişilerin kullanımında kredi kartı taksit sayısının kısıtlanmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Cumhuriyetin 100. yılını gururla kutladığını belirterek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum” dedi.

Bir asır önce kurulan Türkiye’yi, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında da, birlik beraberlik içerisinde, el birliği ile daha ileri taşıyacaklarına yürekten inandığını ifade eden Başkan Büyüksimitci, Cumhuriyetin 100. yılının, Türkiye’nin daha da büyüyeceği, gelişeceği ve güçleneceği bir dönemin başlangıcı olacağını söyledi.

İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği katliamları kınayan Büyüksimitci, “Filistin’de yaşanan katliamları büyük bir üzüntü ve endişe içinde izliyoruz. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçecek olan bu katliamları bir kez daha şiddetle kınadığımı belirtmek istiyorum. Ayrıca, sivil can kayıplarının azaltılması ve insani yardımın etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlama sorumluluğunu taşıyan tüm tarafları, insan haklarına saygı göstermeye davet ediyorum” diye konuştu.

Dünya Odalar Federasyonu’nun başkanlığına seçilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu tebrik eden Başkan Büyüksimitci, “Camiamız adına gurur verici, güzel bir haberi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu, 6 aday arasından en yüksek oyu alarak, 115 ülkenin odalarını aynı çatı altında birleştiren, Dünya Odalar Federasyonu’nun başkanlığına seçildi. İnşallah tüm dünya odalarını da bundan böyle Rıfat Başkanımız yönetecek. Sayın Başkanımızın tüm bilgi birikimi ve tecrübesi ile bayrağımızı iş dünyasının zirvesinde gururla dalgalandıracağından hiç şüphemiz yok. TOBB Yönetim Kurulunda birlikte çalışmaktan onur duyduğum, kıymetli Başkanımızı sizlerin huzurunuzda bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Rabbim yar ve yardımcısı olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın başlattığı indirim kampanyasının, enflasyonla mücadele açısından yerinde bir çağrı olarak değerlendirdiklerini ifade eden Büyüksimitci şunları söyledi:

“Makroekonomik istikrarın sağlanması ve enflasyonun tek haneye inmesi için alınan önlemleri destekliyoruz. Bu mücadeleye üreticiden tedarik zincirlerindeki tüm halkalara, perakendecilerden tüketicilere kadar her kesimin elinden gelen azami desteği vermesi enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacaktır. Biz de Kayseri Sanayi Odası olarak bu çerçevede sanayicilerimizi imkanları ölçüsünde bu kampanyaya destek vermeye çağırıyoruz.”

İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 17 Kayseri firmasının yer aldığını hatırlatan Başkan Büyüksimitci, “Kayseri olarak 17 firmamızla iller arası sıralamada, İstanbul, Kocaeli, Ege Bölgesi, Ankara ve Gaziantep’ten sonra 6. sıradayız. Listede HES Hacılar ilk sırada yer alırken, Hasçelik Kablo ikinci, Mega Metal ise üçüncü sırada yer aldı. Geçen yıl bu listede olmayan Kayseri Metal Center ile Hasçelik ve Halat bu sene ilk 500’e giren firmalarımız arasında yer aldı. Türkiye’nin sanayileşmesine katkı sunan ve sıralamaya girerek göğsümüzü kabartan, tüm firmalarımızı ülkemiz ekonomisi, ihracatı ve istihdamına sağladıkları katkılardan dolayı can-ı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. 2023 yılı sonuçlarında ise daha çok firmamızın ilk 500’de yer almasını ayrıca temenni ediyorum” dedi.

Başkan Büyüksimitci, KAYSO tarafından çalışmaları yürütülen ve Kayseri’nin 4. OSB’si olarak kurulan Erciyes OSB’nin Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu hakkında bilgi vererek, güzel bir ekip kurduklarını, hep birlikte omuz omuza vererek, 4. OSB’yi bir an önce Kayseri’ye kazandırmak için canla başla çalıştıklarını söyledi.

Başkan Büyüksimitci, TOBB Kayseri Genç Girişimciler İcra Komitesi Başkanlığına seçilen Faruk Sarıalp’i tebrik ederken, önceki dönem İcra Komitesi Başkanı Serdar Özkaya ve ekibine de hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.