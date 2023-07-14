Başkan Büyüksimitci: 'Gaziantep Sanayi Odası ile her türlü işbirliğine hazırız'

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, beraberindeki iş insanları ve İpekyolu Kalkınma Ajansı uzmanlarından oluşan heyet ile Kayseri Sanayi Odası’nı (KAYSO) ziyaret etti.

Ziyaretten ziyadesi ile memnun olduklarını ifade eden KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Adnan Başkanım ve ekibinin ziyareti bizleri ziyadesi ile memnun etti. Onur duyduk. Kayseri ve Gaziantep kültürel olarak birbirine yakın illerimiz. Aynı zamanda iki ilimizin de sanayileri ciddi manada gelişmiş durumda. Deneyimlerimizi ve tecrübelerimizi sürekli paylaşıyoruz. Bu ziyaret vesilesi ile bunu daha da geliştireceğiz inancındayım. İnşallah biz de Kayseri Sanayi Odası olarak Gaziantep’te kendilerini ziyaret edeceğiz. Pandemi döneminde bir kez daha gördük ki ülke olarak üretmek zorundayız. Bu manada Adnan Başkanımızın gayretlerini görüyoruz. Kendilerini takdirle izliyoruz. Biz her türlü iş birliğine hazırız. İnşallah bunun gibi karşılıklı ziyaretlerle, istişarelerle üretmeye, istihdama ve ihracata daha fazla katkı sağlama gayretinde olacağız. Sayın Başkanıma ve ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise, Kayseri’nin üreten bir şehir olduğunu vurgulayarak, “Kayserili sanayicilerimiz kendi branşlarında çok güzel işlere imza atıyorlar. Özellikle savunma sanayii alanında yapılan yatırımları ve üretimleri takdirle karşılıyoruz. Karşılıklı deneyimlerimizi paylaşmak üzere bugün buradayız. Bölgemizin ve ülkemizin daha da gelişip kalkınması adına hep birlikte gayret ediyoruz. Ev sahipliklerinden dolayı Büyüksimitci Başkanıma ve yönetimine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Ünverdi ayrıca; yürütülen projeler, iki şehrin ticari ilişkileri ve 6 Şubat deprem felaketinin yaralarını sarmaya yönelik atılan adımların istişare edildiğini söyledi.