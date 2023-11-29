Başkan Büyüksimitci, 'İhracatımız aylık bazda artmaya devam ediyor'

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim ayı ihracat verilerini değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri'nin Ekim ayı ihracatının bir önceki aya göre yüzde 2,54 oranında artarak, 308 milyon 906 bin dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

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  • 29.11.2023 14:55
  • Güncelleme: 29.11.2023 15:28
Başkan Büyüksimitci, 'İhracatımız aylık bazda artmaya devam ediyor'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim ayı ihracat verilerini değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri’nin Ekim ayı ihracatının bir önceki aya göre yüzde 2,54 oranında artarak, 308 milyon 906 bin dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

İhracatta geçen yılın ekim ayına göre yüzde 3,1 oranında bir azalma olduğunu açıklayan Büyüksimitci, Kayseri’nin 2023 yılı ilk 10 aylık toplam ihracat rakamının 2 milyar 984 milyon 777 bin dolar olduğunu açıkladı.

Ekim ayında Kayseri’den 152 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini söyleyen Başkan Büyüksimitci, ihracata en yüksek katkı yapan sektörlerin başında mobilya sektörü olduğunu, ardından elektrikli ev aletleri ve kablo geldiğini belirterek, en fazla ihracat yapılan ülkeleri ise, Irak, Almanya ve Avusturya olarak sıraladı.

Kayseri ihracat rakamlarının aylık bazda yükselmeye devam ettiğini dile getiren Büyüksimitci, “Küresel çapta içinde bulunduğumuz atmosferde yaşanan belirsizlik ve dalgalanmalara rağmen ağustos ayında ihracatta başlayan aylık yükselişimiz, eylül ve ekim aylarında da devam etti. Kayseri olarak son üç aydır aylık bazda ihracatımızı artırmaya devam ediyoruz. Gerek yurt dışı pazarlarda yaşanan daralmalar, gerekse yurt içinde enflasyonla mücadele anlamında uygulanan sıkı para politikası doğal olarak ihracatımızı etkiliyor. Zor birkaç yılın daha bizi beklediğinin farkındayız. Fakat hem ülkemizin hem de firmalarımızın potansiyeline güveniyoruz. İnşallah pazar çeşitliliğimizi daha da artırarak kayıplarımızı telafi edeceğiz. Türlü sorunlar karşısında büyük mücadele ile üretim yapan sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Sürdürülebilir bir sanayi ve sürdürülebilir ihracat için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
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