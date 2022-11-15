Başkan Büyüksimitci: 'İşletmelerimiz üzerindeki tahribatı indirmek için enflasyon muhasebesi önemli'

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nda konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yüksek enflasyonun işletmelerde tahribata yol açtığını söyleyerek, “İşletmelerimiz üzerindeki tahribatı indirmek için enflasyon muhasebesi önemli” dedi.

KAYSO Toplantı Salonu’nda düzenlenen meclis toplantısına KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve Kayseri Model Fabrika Genel Müdürü Salih Yalçın katıldı. TOGG ile birlikte 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüştüğünü söyleyen Mehmet Büyüksimitci, “Bildiğiniz gibi dün akşam saatlerinde İstanbul İstiklal Caddesi’nde bombalı bir saldırı yaşandı. Öncelikle bu hain saldırıda hayatı kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin birlik ve beraberliğine yapılan bu alçakça saldırı lanetliyor, kimden ve nereden gelirse gelsin terörün her türlüsünü şiddetle kınıyorum. Ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan bu menfur saldırıyı gerçekleştirenler ve azmettirenler asla amaçlarına ulaşamayacaklardır. 29 Ekim tarihinde TOGG’un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açıldı. 2017 yılında TOBB Genel Kurulu’nda Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ve TOBB Başkanımız Sayın Hisarcıklıoğlu’nun "Devletimiz yanımızda dursun, Türk iş dünyası olarak biz bunu başarırız" sözüyle yerli ve milli otomobilimizin üretim süreci başlamıştı. Küresel ekonomide taşların yerinden oynadığı, bütün dünyanın pandemiyle uğraştığı bir dönemde TOGG’un yatırımları hız kesmeden devam etti. 29 Ekim tarihinde ise ilk TOGG aracımız banttan indi. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında, 2023 Mart ayından itibaren yollarda TOGG araçlarımızı kullanıyor olacağız. 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşmesine öncülük eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ve girişim grubunun değerli temsilcileri başta olmak üzere, tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin ilk yerli ve milli otomobili TOGG, vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun” dedi.

Büyüksimitci, küresel enflasyon nedeni ile yurtdışı müşterilerinin siparişleri ertelediğini ve ya iptal ettiğini söyleyerek, “Küresel piyasalarda, enflasyonun hala yüksek olduğu, büyümenin zayıfladığı ve para politikasında sıkılaşmanın devam ettiği makroekonomik bir yapıyla karşı karşıyayız. ABD ekonomisinin teknik olarak resesyona girdiği ve Euro bölgesi ile İngiltere’de son çeyrekte resesyon beklentilerinin güçlenmeye devam ettiği, diğer taraftan, küresel ekonomilerde enflasyonu düşürmek için uygulanan sıkı para politikası ve nihayetinde artan faiz oranlarının enflasyonu düşürmediği bir dönemden geçiyoruz. Küresel ekonomilerde önümüzdeki dönemde ortaya çıkma ihtimali yüksek olan, durgunluk ve uzun süreli yüksek enflasyonun seyri, ülkemizin ihracat kapasitesini daraltırken, artma eğiliminde olan kur üzerinde baskıları da artırmaktadır. Avrupa başta olmak üzere küresel ekonomideki yavaşlamanın Türkiye’nin ihracatına etkisi de giderek belirginleşmeye başladı. Avrupa ve ABD ekonomilerindeki yavaşlama nedeniyle yurt dışındaki bazı müşterilerin Türkiye’ye verdikleri siparişleri ötelediklerini, bazılarının ise siparişi iptal ettiğini görüyoruz. İhracatımızın yüzde 50’sini Avrupa ülkelerine yaptığımızı düşünürsek, AB ülkelerindeki yavaşlamanın etkisini önümüzdeki dönemde daha çok hissedeceğiz. Hala yüksek seviyede seyretmeye devam eden enflasyon, üreticinin fiyat belirleyebilme kabiliyetini ciddi anlamda zorlamaktadır. Üretim maliyetleri artarken, işletmelerin sermaye ihtiyacı her geçen gün daha da artıyor. Finansmana erişim noktasında reel sektörün zorlukları artarak devam ediyor. Üretime devam edebilmemiz için finansmana ulaşmamız gerekiyor. Bunun içinde işletme sermayesi açığını kapatabilecek nitelikte yenilikçi finansman araçlarına ihtiyacımız olduğu açıktır” ifadelerini kullandı.

Yüksek enflasyonun işletmelerdeki tahribatını engellemek için enflasyon muhasebesinin zorunlu bir ihtiyaç haline geldiğini söyleyen Büyüksimitci, “Geçen hafta TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun “Enflasyon muhasebesi zorunlu bir ihtiyaç haline geldi. Gerekli adımların atılmasını bekliyoruz” yönündeki açıklamasını son derece yerinde buluyor ve destekliyoruz. Enflasyon muhasebesi, yüksek enflasyonun işletmelerimiz üzerinde oluşturacağı tahribatı asgariye indirmek için önemli bir enstrümandır. İşletmelerimiz, yükselen enflasyon nedeniyle oluşan gerçek olmayan kârların vergilendirilmesi ile karşı karşıyadır. Şu anda işletmelerimizin bilançoları gerçek değerlerini yansıtmıyor. Öz sermayesi güçlü olan firmalar, sermayeleri eridiği halde yüksek enflasyon nedeniyle kar etmiş gibi görünüyor. Bu durum mali yapılarda zayıflamaya yol açarken, üretim ve istihdam kapasitemizi de zayıflatıyor. Mevzuatta yer almasına rağmen ertelenen enflasyon muhasebesi uygulamasının bu yılı kapsayacak şekilde bir an önce yürürlüğe girmesi gerekir. Ekonomi yönetiminin, Türk iş dünyasının bu haklı talebini dikkate alacağına inanıyoruz” dedi.

Başkan Büyüksimitci’nin konuşmasının ardından Kayseri Model Fabrika Genel Müdürü Salih Yalçın, model fabrikanın faaliyetleri hakkında bilgilendirme sunumu yaptı.