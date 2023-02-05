Başkan Büyüksimitci: 'Mimarsinan OSB Türkiye'ye Örnek Bir Bölgemiz'

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Mimarsinan OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Mehmet Büyüksimitci Başkanlığında Kayseri Sanayi Odası'nda yapıldı.

PAYLAŞ
  • 05.02.2023 14:58
  • Güncelleme: 05.02.2023 14:58
  • 45
Başkan Büyüksimitci: 'Mimarsinan OSB Türkiye'ye Örnek Bir Bölgemiz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı; Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Mimarsinan OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Mehmet Büyüksimitci Başkanlığında Kayseri Sanayi Odası’nda yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Mimarsinan OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Mehmet Büyüksimitci; “Her zaman ifade ettiğim gibi, Mimarsinan OSB’miz gerek altyapısı gerekse üst yapısı ile Türkiye’ye örnek teşkil eden bir bölgemiz. Kapalı ring elektrik sistemi ve otomasyonu, su ve doğalgaz otomasyonu, led aydınlatma sistemleri gibi birçok teknolojik konuda diğer OSB’lere örnek durumdayız. Bunları daha da güçlendirerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kuruluşundan bu güne kadar yönetimde ve müteşebbis heyetimizde birçok örnek projeye imza atan tüm arkadaşlarımıza ve bölge çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Bölgede 12 yeni parsel üretildiğini açıklayan Başkan Büyüksimitci, yeni parsellerin kura yöntemi ile tahsis edileceğini açıklayarak, Bakanlıkla yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından kamuoyuna gerekli duyuruların yapılacağını söyledi. OSB’lerin bulundukları il ve bölgelere ciddi değerler kattığını ifade eden Başkan Büyüksimitci, “1998 yılında kurulan Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi şehrimiz ve ülkemiz için çok önemli bir değerdir. Ülke ekonomisi ve ticaretine ciddi manada katkı sağlamaya devam ediyor. Bu değeri daha da iyi noktalara taşımak için var gücümüzle gayret ediyoruz. Bölgedeki yatırımcılarımız dünya yaşanan tüm zorluklara ve artan maliyetlere rağmen üretimlerini hiç aksatmadan sürdürüyor. Bu manada üyelerimiz başta olmak üzere ülkemizin kalkınma sürecine katkı sunana tüm sanayicilerimize şükranlarımız sunuyorum” diye konuştu. Daha sonra Mimarsinan OSB’nin 2022 yılı faaliyetleri ve 2023 projeleri hakkında müteşebbis heyete sunum eşliğinde bilgiler veren Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Çarşıbaşı, bölgede 331 firmanın üretim yaptığını ve 9 bin 372 kişiye istihdam sağlandığını belirterek, 43 personel ile sanayiciye hizmet etmek için canla başla çalıştıklarını söyledi.

Toplantıya Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Çarşıbaşı, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ve Mimarsinan OSB Müteşebbis Heyet Üyeleri katıldı. Toplantıda 2022 bütçesi ve 2023 yılında yapılacak yatırımlar görüşülerek karara bağlandı.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Tarihi cami depremde yıkıldı

Tarihi cami depremde yıkıldı

Kayseri'de depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı

Kayseri'de depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı

ERÜ'de 'Afet Ekibi Toplantısı' gerçekleştirildi

ERÜ'de 'Afet Ekibi Toplantısı' gerçekleştirildi

Kayseri'de korkutan deprem güvenlik kameralarına yansıdı

Kayseri'de korkutan deprem güvenlik kameralarına yansıdı

Büyükşehir, 110 mahalle yolunu ulaşıma açtı

Büyükşehir, 110 mahalle yolunu ulaşıma açtı

9 katlı binanın enkazında arama çalışmaları devam ediyor

9 katlı binanın enkazında arama çalışmaları devam ediyor

Çok Okunanlar
1
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

2
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

3
İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İki kardeşi trafik kazası ayırdı

4
Kayseri'de Taş Çiçek Et Lokantası açıldı

Kayseri’de Taş Çiçek Et Lokantası açıldı

5
Başkan Büyükkılıç, 'Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan belediyelerimiz var'

Başkan Büyükkılıç, “Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan belediyelerimiz var”

6
Kayseri'de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

Kayseri’de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Çolakbayrakdar 'Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun'

Başkan Çolakbayrakdar 'Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun'

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'tan deprem yardımlarına ilişkin açıklama

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'tan deprem yardımlarına ilişkin açıklama

DAHA FAZLA
Melikgazi'nin yardım eli depremzedeler için uzandı

Melikgazi'nin yardım eli depremzedeler için uzandı

Talas kültür sanat etkinlikleri iptal

Talas kültür sanat etkinlikleri iptal

Depreme canlı yayında yakalandı, spikerin zor anları kamerada

Depreme canlı yayında yakalandı, spikerin zor anları kamerada

Kayseri'de büyük deprem paniği

Kayseri'de büyük deprem paniği

Başkan Büyükkılıç'tan ilçe belediye başkanlarıyla 'deprem' toplantısı

Başkan Büyükkılıç'tan ilçe belediye başkanlarıyla 'deprem' toplantısı