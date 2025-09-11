Başkan Büyüksimitçi'den Bakanlığa Yangın önleme konusunda faizsiz kredi talebi

Kayseri Sanayi Odası Konferans Salonunda, Sanayici İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Vali Gökmen Çiçek, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Kayseri’ye yapılan yatırım konularının önemine değinerek; “Bizler Sanayi Teknoloji Bakanlığı olarak bu üretim gücünün desteklenmesi, inşa edilmesi aşamasına birkaç koldan destek oluyoruz. Hep beraber yaşadığımız sürece. Birincisi yeni teşvik sistemimizin lansmanını yaptık. Özellikle genel kalkınma hamlesinin tüm illerimizde bir harekete vesile olacağının kanaatindeyiz. Kayseri'nin kategorileri de çok kıymetli. Özellikle sağlık endüstrileri sektörüne Kayseri'de bir odak olmasını bekliyoruz. Yine orta yüksek teknolojide ilk teknolojileri gibi kategorileri de aldık. Bunlar her sene burada yatırımlar yapıldıkça her sene bu kategoriler desteklenecek ve dolayısıyla bütün yatırımcılarımızın bu ilgisini, alakasını, yatırımlarını bekliyoruz. Bu yerel kalkınma hamlesinin bütün illerimizde ama Kayseri gibi sanayisi güçlü illerimizde bir hızlandırıcı, ivmelendirici bir güç olacağı kanaatindeyiz” ifadelerini kullandı.



KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Bakan Yardımcısı İnan’dan yangın önleme konusunda kullanılmak üzere kredi taleplerini ileterek; “Özellikle son dönemde ciddi endüstri tesislerinde yangınlar var. Yangınlar oldu ve ciğerimiz yandı. Onca emek, onca yıllık tecrübe bir anda küle dönüşüyor. Bir kere kendimi önlem almak olmazsa olmazımız. Ama şu anki ortamda ekonomik şartlarda sayın bakanım sizlerden yangını önlemekle ilgili tesisatlarla ilgili, bunun yatırımıyla ilgili kalkınma ajansının aracılığıyla olur veya farklı bir yöntemle, eğer mümkünse faizsiz, uzun dönemli kredi talebimiz olacak. Bu sanayicilerimiz adına. Çünkü başvurmayan halen sanayicilerimiz var. 12’nci kalkınma planında, Orta Anadolu Sanayi Havzası. Yani Samsun'dan Doğu Akdeniz'e uzanan Mersin İskenderun ve ilerde oluşacak Ceyhan Limanı'na ulaşan bir sanayi havzasından bahsediliyor. Bunu yıllardır bizler söylüyoruz. Türkiye'nin sanayisinin artık Marmara Bölgesi'nden deprem kuşağından artık Anadolu'ya gelmesi gerekiyor” diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın öncülüğünde Üretim potansiyelini daha da güçlendirmek, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme gibi yeni çağın gerekliliklerine uyum sağlamak adına çok önemli adımlar atıyoruz. Kayseri olarak bu dönüşümün öncüsü olmaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bugünkü buluşmamız yalnızca bir toplantı değil, ortak aklı, ortak vizyonu ve ortak emeği büyütme fırsatıdır. Sahadan gelen sesin Merkezdeki politika yapıcılarla buluştuğu bu platformlar sanayicinin gelişimi için hayati öneme sahiptir” açıklamasını yaptı.

Konuşmaların ardından program sona ererken, katılımcılar basına kapalı bir şekilde istişare toplantısı yaptı.