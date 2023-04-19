Başkan Büyüksimitci'den Ramazan Bayramı mesajı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ramazan Bayramı dolayısı ile yazılı bir açıklama yaparak, bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam lemi ve tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olması temennisinde bulundu.

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  • 19.04.2023 09:53
  • Güncelleme: 19.04.2023 09:59
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Başkan Büyüksimitci'den Ramazan Bayramı mesajı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ramazan Bayramı dolayısı ile yazılı bir açıklama yaparak, bayramın; ülkemiz, milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olması temennisinde bulundu.

KAYSO Başkanı Büyüksimitci yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif’i uğurlamış olmanın hüznünü yaşarken, sevgi, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğimize vesile olacağına inandığımız bir bayrama daha kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dayanışmayı, yardımlaşmayı artıran, hoşgörü, kardeşlik duygularını güçlendiren müstesna günlerdendir. Bu anlamlı günlerde, başta aile büyüklerimiz olmak üzere tüm akraba, eş ve dostlarımızı, öksüz ve yetimlerimizi her zamankinden daha fazla hatırlamaya özen göstermeliyiz. Çünkü saygı, sevgi, merhamet, birlik ve beraberlik gibi insanı insan yapan değerler, İslam dininin de temelini oluşturan değerlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, üyelerimiz ve hemşehrilerimiz başta olmak üzere, bayramın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum.”

İHA

Kayseri Gündem
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