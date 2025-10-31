Başkan Büyüksimitci, “Jeopolitik gelişmeler, ihracatçılarımızın önünde ciddi engel oluşturuyor”

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Başkan Büyüksimitci, dünya genelinde belirsizlekilerin devam ettiğini, jeopolitik gelişmelerin ve finansman maliyetinde artışların ihracatçıların önünde ciddi engel oluşturduğunun altını çizerek, “Dünya ticaretinde belirsizlikler hala güçlü şekilde hissediliyor. Korumacılık eğilimleri, jeopolitik gelişmeler ve finansman maliyetlerindeki artış, ihracatçılarımızın önünde ciddi engel oluşturuyor. Buna rağmen Kayseri sanayisi, üretim ve dış ticaretteki kararlılığını koruyor. Öngörülebilir ekonomik ortam, erişilebilir finansman imkanları ve ihracat destek mekanizmalarının güçlendirilmesi; üretim, yatırım ve istihdamın sürdürülebilirliği adına büyük önem taşıyor. Mevcut ekonomik koşullar, finansmana erişimde yaşanan zorluklar ve küresel rekabet baskısı dikkate alındığında, 31 Ekim itibari ile sona eren yüzde 3’lük döviz dönüşüm desteğinin hem süresinin uzatılması hem de oranının artırılması büyük önem taşımaktadır. Destek oranının en az yüzde 5’e çıkarılması, ihracatçılarımıza ciddi bir nefes aldıracak ve üretim, yatırım ile istihdamın sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır. Bu düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesini bekliyoruz” açıklamalarında bulundu.