Başkan Büyüksimitci, “Kayseri, üretim çeşitliliği ve kalitesiyle dünyanın birçok noktasında bilinen bir şehir haline geldi”

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Büyüksimitci, “Kayseri, üretim çeşitliliği ve kalitesiyle artık dünyanın birçok noktasında bilinen bir şehir haline geldi. Bu ay da ihracatımızda mobilya sektörü liderliğini korurken, kablo sektörü ikinci sırada, elektrikli ev aletleri ise üçüncü sırada yer aldı. En çok ihracat yaptığımız ülkeler sıralamasında Almanya ilk sırada yer alırken, Irak ve Amerika Birleşik devletleri de önemli pazarlarımızın başında gelmeye devam ediyor” şeklinde konuştu.

‘BUGÜNÜN ZORLUKLARI GEÇİCİDİR’

Sanayicilerin üretimin yanında verimliliğe de önem verdiğinin altını çizen Büyüksimitçi, “Bugünün zorlukları geçicidir. Asıl mesele, geleceğe nasıl hazırlandığımızdır. Biz sanayiciler olarak artık yalnızca üretmekle kalmıyor; tasarıma, markalaşmaya, verimliliğe, dijitalleşmeye ve yeşil dönüşüme yatırım yapıyoruz. Çünkü dünya pazarlarında ayakta kalmanın yolu, katma değerli ve yenilikçi ürünler geliştirmekten geçiyor” şeklinde konuştu.

Kayseri sanayisinin Türkiye’nin büyümesinde lokomotif rolünü sürdüreceğini belirten KAYSO Başkanı Büyüksimitci, şu açıklamalarda bulundu: “Sanayicilerimiz tüm zorluklara rağmen üretmeye, istihdam oluşturmaya ve ülkemize döviz kazandırmaya devam ediyor. Kayseri sanayisi bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Türkiye’nin büyümesinde lokomotif rolünü sürdürecektir. Bu vesileyle ihracatımıza katkı sağlayan tüm sanayicilerimize, çalışanlarımıza ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum.”