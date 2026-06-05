Başkan Büyüksimitci: 'TOBB Nefes Kredisi Yeniden Başlıyor'

İş dünyasının uygun maliyetli ve erişilebilir finansman kaynaklarına ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Büyüksimitci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların iş birliğiyle yeniden hayata geçirilen Nefes Kredisi’nin özellikle KOBİ’lerin nakit akışını destekleyerek üretim ve istihdamın sürdürülebilirliğine katkı sunacağını ifade etti.

Başkan Büyüksimitci açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Ülkemiz ekonomisinin üretim, ihracat ve istihdam gücü olan KOBİ’lerimizin finansmana erişimi her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır. TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun girişimleriyle, Kredi Garanti Fonu ve bankalarımızın katkılarıyla yeniden uygulamaya alınan TOBB Nefes Kredisi, işletmelerimizin finansman ihtiyacına önemli katkı sağlayacaktır. Bu destekten dolayı TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na, Kredi Garanti Fonu’na ve projeye destek veren bankalarımıza teşekkür ediyorum”

TOBB’a bağlı oda ve borsa üyesi işletmelerin krediden yararlanabileceğini hatırlatan Büyüksimitci, başvuruların 8 Haziran 2026 Pazartesi günü başlayacağını belirtti.

Kredi kapsamında bir firmanın azami 3 milyon TL kredi kullanabileceğini ifade eden Büyüksimitci, toplam kredi hacminin 100 milyar TL olarak planlandığını, ilk aşamada ise 25 milyar TL’lik kaynağın iş dünyasının kullanımına sunulacağını kaydetti.

Kredilerin, 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil azami 48 ay vadeli olarak kullandırılacağını belirten Büyüksimitci, 24 aya kadar vadelerde yüzde 36, 24 ayın üzerindeki vadelerde ise yüzde 34 faiz oranı uygulanacağını ifade ederek, işletmelerin başvurularını Akbank, DenizBank, QNB Bank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halk Bankası, Türkiye Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası ve Ziraat Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla gerçekleştirebileceklerini söyledi.

Büyüksimitci, TOBB Nefes Kredisi’nin üretimin devamlılığına, istihdamın korunmasına ve ekonomideki canlılığın sürdürülmesine katkı sağlayacağını belirterek, kredinin tüm üyeler ve iş dünyası için hayırlı olmasını temenni etti.