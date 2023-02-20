Başkan Cabbar, Misafir Öğrencileri Okullarında Ziyaret Etti

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak'la birlikte 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılını ikinci döneminin ilk ders gününde ilçede misafir edilen ve depremden etkilenen çocukları kayıt oldukları okullarında ziyaret etti.

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  • 20.02.2023 16:36
  • Güncelleme: 20.02.2023 17:10
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Başkan Cabbar, Misafir Öğrencileri Okullarında Ziyaret Etti
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Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak’la birlikte 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılını ikinci döneminin ilk ders gününde ilçede misafir edilen ve depremden etkilenen çocukları kayıt oldukları okullarında ziyaret etti.

Turan Köylüoğlu ve Şehit Üsteğmen Ömer Mavi Ortaokulu’na kayıtları yapılan öğrenci ve velileriyle tanışan ve öğrenciler için hazırlanan kırtasiye seti ve çantalarını hediye eden Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, okul idaresi ve öğretmenlerle durum değerlendirmesi yaparak; “Biliyorum ki siz kıymetli öğretmenlerimiz yavrularımızın yaralarını sarmak, onları normale döndürmek için elinizden gelen gayreti göstereceksiniz. Develi Belediyesi olarak bizler de her zaman sizlere destek vermeye devam edeceğiz. Bizler her ne kadar derin bir üzüntü içinde olsak da yavrularımızın bundan etkilenmemesi için hassas davranmamız gerekmektedir. İlçemizde misafir ettiğimiz depremden etkilenen kardeşlerimizin her türlü ihtiyaçlarını gidermek adına sahadayız, hizmetteyiz. İnşallah el ele vererek bu günleri de aşacağız. 2022 - 2023 Eğitim - Öğretim yılının ikinci döneminde hepinize başarılar ve kolaylıklar diliyorum” dedi.

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İHA

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