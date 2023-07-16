Başkan Cabbar:”Vatanseverlerin yumruğu hainlerin kafasına balyoz gibi inmiştir”

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreni kapsamında Develi Meydanında program düzenlendi. Törene Hacılar Kaymakamı ve Develi Kaymakam Vekili Burak Dertlioğlu, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gürcan Büyükkömürcü, İlçe Emniyet Müdürü Salif Öztürk ve vatandaşlar katıldı.

Kuran-ı Kerim ve duaların okunmasıyla birlikte ikramlıklar dağıtıldı. Program sonunda ise Sanatçı Atilla Yılmaz sahne aldı. Vatandaşlar sanatçı Yılmaz’ın söylediği şarkılara eşlik etti. Programda konuşan Hacılar Kaymakamı ve Develi Kaymakam Vekili Burak Dertlioğlu, “Bugün buraya milletimizin bu demokrasi zaferini kutlamak, kalpleri iman ve ülke sevgisiyle dolu olarak vatan, millet, bayrak, istiklal ve diğer bütün mukaddes değerleri uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha yad etmek ve kahraman gazilerimize şükranlarımıza sunma zere bir kez daha bir araya gelmiş bulunmaktayız. 15 Temmuz bu memleketin yol ayrımlarından biri olmuştur. Bizler o gün karanlıktan yana olmayı değil, aydınlığı seçtik. Yıllarca sinsi bir hastalık gibi büyüyen FETÖ’nün devleti ele geçirme hayalleri suya düşmüştür. Bugün burada meydanları doldurarak ahdimizi tekrarlıyoruz. Bu coğrafyada var olmanın temel şartı birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi korumaktır” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz’da milli şuurun vuku bulduğunu ifade eden Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da, “Karanlık güçlerin kirli maşası olarak irademiz esaret altına almaya çalışan hain terör örgütü mensupları 15 Temmuz gecesi tankları milletimizin üzerine sürmüş ve namlularını sivil vatandaşların üzerine doğrultmuştur. 15 Temmuz’da milli şuur vuku bulmuş ve vatanseverlerin yumruğu hainlerin kafasına bir balyoz gibi inmiştir. Topraklarımız üzerinde çirkin emelleri olan herkes şunu iyi bilmeli ki Türk Milleti asla teslim olmayacak, egemenliğine vurulmaya çalışan zincirleri bir bir kıracaktır” şeklinde konuştu.