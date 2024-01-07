Başkan Çamlı, “Bir maç nasıl provoke edilir bugün örneğini gördük”

Sakin atın tekmesi çok pek olur. Bu sakinliğin sonunda umarım ki biz beyefendiliğimizi ve koymuş olduğumuz o adam tavrını bozmayız, herkes dikkat etsin. Lige ayar çekilmek isteniyorsa söylesinler biz ligden çekiliriz. Yani kim ayar çekmek istiyorsa o bu mücadeleye devam eder. Ayıp ediliyor, yakışmıyor. Kayserispor'un geçen hafta Konya'daki maçında verilen penaltılar evlere şenlik, eğer bugün şu pozisyona biri penaltı derse de çıkıp özür dileyeceğim. Bir maç nasıl bu kadar provoke edilir, nasıl bu kadar rezil edilir? Bugün bir örneğini gördük” dedi.

Kayserispor’un bugün Sivasspor’u sahasında konuk ettiği maç 1-3’lük skorla bitti. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ise maç sonrası yaptığı açıklamada hakemleri eleştirdi. Başkan Çamlı, “Öncelikle ben Sivasspor'u tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Gördüğüm kadarıyla sezon başından beri hep Futbol Federasyonu'nu, hakem camiasını bunlar da bizim insanlarımız hata yapar diye hoşgörü ve altında bir art niyet aramadan bakıyorum ama bugün de federasyonu bu konuda yaptığı işlerde dikkatli olmaya davet ediyorum. Sakin atın tekmesi çok perk olur. Bu sakinliğin sonunda umarım ki biz beyefendiliğimizi ve koymuş olduğumuz o adam tavrını bozmayız, herkes dikkat etsin. Lige ayar çekilmek isteniyorsa söylesinler biz ligden çekiliriz. Yani kim ayar çekmek istiyorsa o bu mücadeleye devam eder. Ayıp ediliyor, yakışmıyor. Kayserispor'un geçen hafta Konya'daki maçında verilen penaltılar evlere şenlik, eğer bugün şu pozisyona biri penaltı derse de çıkıp özür dileyeceğim. Bir maç nasıl bu kadar provoke edilir, nasıl bu kadar rezil edilir? Bugün bir örneğini gördük. Sivas şehri bizim kardeş şehrimiz. Benim üzüldüğüm maçtan önce çok kıymetli dostum, Mecnun Başkan'la çıktık; bütün stadı ve seyirciyi selamladık. Herkes başkanımızı alkışladı. Bizi alkışladı. Yapmasınlar, burada bir olay çıksa bunun sorumlusu kim olacak? Onu da çok merak ediyorum. Herkes aklını başına alsın. Eğer bu lig bu şekilde Süper Lig'e ilk çıkan bir hakemi siz Anadolu derbisine, tarihi geçmişi olan iki şehrin maçına veriyorsanız bu bir düşünmek lazım. Bir soru işareti koymak lazım ama biz yolumuza devam edeceğiz. En ufak bir takımımızla ilgili endişemiz yok. Ne teknik heyetle ne takımımızla en ufak bir endişemiz olmadığı gibi onların önümüzdeki haftalarda gene ligi sarsacağına da yürekten ben inanıyorum. Sağ olsunlar yani bu işin provokasyonuna soyunanlar vazifelerini yapmaya devam ediyor. Hala daha bu işi yönetenler uyumaya devam ediyor” diye konuştu.