Başkan Çamlı'dan İlhan Parlak çıkışı

 Kayserispor ile Çaykur Rizespor mücadelesinin ardından Eski Kayserispor Futbolcusu İlhan Parlak'ın açıklamaları hakkında konuşan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, 'İlhan benim evladım, onunla ilgili sorulan sorulara cevap vermem

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  • 21.10.2023 22:35
  • Güncelleme: 21.10.2023 22:35
Başkan Çamlı'dan İlhan Parlak çıkışı

 Herhalde gündemde olmak istiyorlar. Ciddiye almıyorum, okumuyorum bile, sizler neden ciddiye alıyorsunuz ki? Kayserispor kuruluşunu ziyan ettirmeyeceğim. Ali Başkan para verirse ‘iyi’, vermezse ‘kötü’ mü oluyor? Bu konular hiç ciddiye alınacak şeyler değil. Ağzı olan konuşuyor zaten, bırakalım anın tadı çıkarılsın” dedi.
Kayserispor’un eski futbolcusu İlhan Parlak; geçtiğimiz günlerde Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’nın televizyon programında şahsı hakkında yaptığı açıklamalara karşılık, “Sayın Ali Çamlı’nın bir TV programında yayınlanan ve tarafımla ilgili gerçek dışı ve asılsız açıklamalarını üzüntüyle izledim. Sezon başında, 20 yıllık profesyonel futbol kariyerimdeki kazanımlarımı; her konuda aktarabilmek ve kariyerimi Kayserisporumda verilecek her görevle devam ettirmek için başka kulüplerden gelen ciddi maddi teklifleri reddettim. Sayın Ali Çamlı ile görüşmemizde; bana, antrenör Sayın Çağdaş Atan’ın beni istemediğini ve 5 Ağustos’a kadar beklememi ve diğer görevler için de beni değerlendirmek istediğini söylemiştir. Ancak bu tarih öncesi ve sonrasında herhangi bir dönüş yapmayarak benim telefonlarıma da cevap vermemiştir. Bütün bu süreçte, hiçbir maddi talebim olmamıştır. Televizyon programında yayınlanan videodaki konuşmasında şahsım adına söyledikleri gerçeği yansıtmamaktadır. Tarafımla ilgili iftira niteliğindeki bu açıklamaları, kamuoyunun takdirlerine bırakıyorum. Kayserisporla ilgili hayallerim devam etmektedir. Bu doğrultuda gelecekte Kayserisporumuzun hizmetinde çalışmalar yürüteceğimi belirtir, kamuoyuna saygılar sunarım” şeklinde konuştu.
Süper Lig'in 9'uncu haftasında Kayserispor ile Çaykur Rizespor mücadelesinin ardından Futbolcu Parlak’ın açıklamalarını değerlendiren Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, “İlhan benim evladım, onunla ilgili sorulan sorulara cevap vermem. Herhalde gündemde olmak istiyorlar. Ciddiye almıyorum, okumuyorum bile, sizler neden ciddiye alıyorsunuz ki? Kayserispor kuruluşunu ziyan ettirmeyeceğim. Ali Başkan para verirse ‘iyi’, vermezse ‘kötü’ mü oluyor? Bu konular hiç ciddiye alınacak şeyler değil. Ağzı olan konuşuyor zaten, bırakalım anın tadı çıkarılsın” ifadelerini kullandı.

1ha

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