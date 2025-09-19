Başkan Candan, 'İlk seçimde Kayseri'deki en büyük sürprizi biz yapacağız'

DEVA Partisi Kayseri İl Başkanlığınca basın mensuplarıyla program düzenlendi. Programda DEVA Partisi Kayseri İl Başkanı Muhammed Candan, önceki dönem DEVA Partisi Kayseri İl Başkanı İbrahim Göz, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve DEVA Partisi Adana eski il başkanı Hamza Milli, DEVA Partililer ve gazeteciler katıldı. DEVA Partisi Kayseri İl Başkanı Muhammed Candan, Kayseri’deki en büyük sürprizi yapacakları vurguladı. Başkan Candan, “Genciz, dinamiğiz, kadrolarımız genç ve istekli. Sahada hemşehrilerimizle güle oynaya siyaset yapacağız. Dertlerine çözüm önerisi arayacağız ve Allah’ın izniyle ilk seçimde Kayseri’deki en büyük sürprizi biz yapacağız. Çünkü biz genciz ve yorulmayacağız. Dinamik kadrolarla çalışıp, sahada herkesle birebir temas edip Kayseri’de ilk seçimde, o seçim akşamında siz de şahitlik edeceksiniz ki en büyük sürprizi bizler yapacağız. Asgari ücretli baba akşam evine giderken çocukları ondan bir şey bekler diye çocukları uyuduktan sonra eve giriyorsa, bizim evimize gitmemize gerek yok. Gece gündüz demeden DEVA kadrolarıyla bizim sahada çalışmamız gerekiyor çünkü; o asgari ücretli babanın derdi benim derdim, o asgari ücretli babanın çocuğunun derdi de benim derdim. Ülkemizin en parlak bölümlerinden birisi İTÜ Uzay Mühendisliği mezunu, iş bulamadığı için kafede 15 bin liraya çalışmak zorunda kaldığından intihar ediyor. Biz İTÜ Uzay Mühendisliği’ne öğrenci yetişsin diye ailelerin mücadelesine şahidiz, onların iş bulamamasından dolayı intihar etmesine de şahidiz, biz şu şahitliklerin sürmesini istemediğimiz için çalışmak mecburiyetindeyiz. Çocuk yaşta çocukların kendi akranlarını öldürdüğü haberlerini alıyoruz. Bu sosyal bir travmadır. Yaşadığımız sorun çözüme muhtaç ve çözümü elzemdir” şeklinde konuştu.

Önceki dönem DEVA Partisi Kayseri İl Başkanı İbrahim Göz ise, sahada gece gündüz demeden çalıştıklarını ve partide devam ettiğini belirterek, “Sahada gece gündüz demeden, gece bile çalışıyorlar maşallah. Biz böyle bir görevde bayrak değişimi olsun istedik. Kendisi de gayretle çalışıyor. Çalışmalarında başarılar diliyoruz. Biz partimizden ayrılmadık partimizde devam ediyoruz. Ne gerekiyorsa Başkanımız’a ve kadromuza yardımcı olma noktasında her zaman beraber ve bir olduğunumuzu belirtmek istiyorum. Kayseri’de DEVA olarak bir sonraki seçimde inşallah sürpriz yapan ve daha iyi bir konumda olan bir parti olacağız” ifadelerinde bulundu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve DEVA Partisi Adana eski il başkanı Hamza Milli’de şu açıklamalarda bulundu: “Kayseri deyince aklıma Anadolu’nun öncüsü, sanayinin, kültürün ve en önemlisi ilerlemenin öncüsü olan kadim bir şehir silüeti hafızamda canlanıyor. Kayseri her zama ileri duruşu ve üretkenliğiyle bütün Anadolu şehirlerine öncü olmuştur.”