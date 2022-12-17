Başkan Çelik: 'Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz'

Hak İş konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik yaptığı açıklamada Kayseri Komanda Şehitlerini rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

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  • 17.12.2022 09:55
  • Güncelleme: 17.12.2022 10:37
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Başkan Çelik: 'Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hak İş konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik yaptığı açıklamada Kayseri Komanda Şehitlerini rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Başkan Çelik açıklamasında; "Ülkemiz üzerinde kara emelleri olanlar hiç biz zaman amaçlarına ulaşamayacaklar. Ülkemizin, milletimizin ferahi için canlarını siper eden kahraman askerlerimiz oldukça kimse zalim emellerine ulaşamayacaktır. Unutmasınlar ki; bu ülkenin 7’den 70’e herkes asker olarak doğar, asker olarak ölür. Bir kez daha 2016 yılında çarşı iznine çıkan ve Talas Bulvarında el yapımı bombanın patlaması sonucu 15 askerimizi rahmet ve minnetle anıyor, yakınlarına ve tüm hemşehrilerimize tekrardan başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

İHA

Kayseri Gündem
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