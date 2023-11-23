Başkan Çelik: 'Ülkemizin geleceğini şekillendirecek görevin büyük sorumluluğu öğretmenlerimizdedir'

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kayseri İl Başkanı Ali Çelik, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 'Ülkemizin geleceğini şekillendirecek görevin büyük sorumluluğu öğretmenlerimizdedir' dedi.

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  • 23.11.2023 13:11
  • Güncelleme: 23.11.2023 13:23
Başkan Çelik: 'Ülkemizin geleceğini şekillendirecek görevin büyük sorumluluğu öğretmenlerimizdedir'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kayseri İl Başkanı Ali Çelik, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Ülkemizin geleceğini şekillendirecek görevin büyük sorumluluğu öğretmenlerimizdedir” dedi.

Başkan Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“24 Kasım 1928’de millet Mektepleri’nin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Öğretmenler! Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır” sözünde ifade ettiği üzere, ülkemizin geleceğini şekillendirecek nesillerimizi yetiştirme gibi ulvi bir görevin büyük sorumluluğu kıymetli öğretmenlerimizdedir. Değerli öğretmenlerimiz, şüphesiz ki öğretmenlik vatanperver, bilinçli, birikimli milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş nesillerin yetiştirilmesinde en önemli meslektir. Bu yüzden dünyanın en güzel en kutsal mesleği öğretmenliktir denilmiştir. Ülkemizin her yerinde çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlama idealinden hiçbir zaman taviz vermediğinizden ve yetiştirdiğiniz her öğrenciye bu bilinçle yaklaştığınızdan hiç şüphemiz yok. Genç kuşakların okuyan, araştıran, donanımlı, özgüvene sahip, kendi değerlerini Unutmadan evrensel değerleri benimseyen ve ülkesini ve milletini seven bireyler olarak yetiştirmelerindeki çabalarınız her geçen gün daha büyük önem kazanmaktadır. Türk Milletinin evlatlarına devlet adamlığı dersi vererek, “Fena fid devle ve mille” şuurunu zihinlerimize kazıyan, adanmışlığın ve ideolojik hayatımızın rehber öğretmeni bilge liderimiz Devlet Bahçeli ve bu duygu düşüncelerle Başöğretmen gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, görevleri başında şehit olan ve aramızdan ayrılan tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle ilimiz genelinde görev yapan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.”

İHA

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