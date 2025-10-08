Başkan Çifçi, 'Kumar bağımlılığı başvuruları uyuşturucu bağımlılığının iki katı kadar'

Yeşilay Kayseri İl Başkanı Mehmet Çifçi, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, " Geleceğe Mektuplar" programında, Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer’in sorularını yanıtladı.

Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadelede önemli çalışmaların yapıldığını ifade eden Yeşilay Kayseri İl Başkanı Mehmet Çifçi, “Uyuşturucunun ne kadar tehlikeli olduğunu, her geçen gün boyut değiştirdiğini ve daha fazla kimyasalla karıştığını görmek, gerçekten karamsar bir tablo oluşturuyor. Yarın nelerle karşılaşacağımızı bilmediğimiz bir durumdayız çünkü sürekli olarak yeni maddeler türetiliyor ve farklı karışımlarla daha farklı etkiler ortaya çıkabiliyor. Bizim için önemli olan, bu tehlike karşısında sürekli olarak kendini güncelleyen psikologlarımızın Türkiye genelindeki çalışmalarıdır. Onlar, online sistem üzerinden bu güncel bilgileri paylaşarak uyuşturucuyla mücadeleye devam ediyorlar.Uyuşturucu, başta da söylediğim gibi tartışmasız bir sorun ve bunun mutlaka önüne geçilmesi gerekiyor. Birçok ülke şu anda uyuşturucu konusunda önlem alacak durumda değil. Gerçekten, bu ülkeler kendi içlerinde nasıl mücadele edeceklerini araştırıyor ve çözüm bulmakta zorlanıyorlar. Ancak şükürler olsun ki, biz böyle bir noktada değiliz. Türkiye genelinde çok güzel çalışmalar yapılıyor, büyük projelerle doğru bilinçlendirme ve doğru mücadelelerle bu sorunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Yine de bu konuda dikkat edilmesi gereken çok önemli bir durum var” ifadelerinde bulundu.

Sanal kumarın Türkiye’de önemli derecede arttığını belirten Yeşilay Kayseri İl Başkanı Mehmet Çifçi, “Ancak dikkat çekmek istediğim diğer bir konu, son 2-3 yıldır etkilerini resmi kayıtlarla da gözlemlediğimiz kumar bağımlılığı. Şimdi kumar bağımlılığı denince aklımıza hemen masalar, sandalyeler, cıvıl cıvıl ortamlar, renkli ışıklar ve makine sesleri geliyor, değil mi? Filmlerde gördüğümüz gibi. Bu nedenle, insanlar "Kayseri'de ya da Türkiye'de kumar yok" gibi düşüncelere kapılabiliyorlar ve durumu çok önemsemiyormuş gibi hissedebiliyorlar. Ama sanal kumar maalesef çok tehlikeli bir hal aldı.Raporlarda, birinci sırada alkol bağımlılığı, ikinci sırada uyuşturucu bağımlılığı ve üçüncü sırada tütün bağımlılığı vardı. Kumar ise dördüncü sıradaydı ve dijital bağımlılık beşinci sırada yer alıyordu. Bu sıralama zamanla değişti. 2025 yılı Ocak ayında kumar bağımlılığı ikinci sıraya yükseldi. Mart ayında ise birinci sıraya yerleşti. Şu anki verilere göre, kumar bağımlılığı başvuruları uyuşturucu bağımlılığının iki katı kadar. Artık kumar bağımlılığı, önemli bir sorun haline geldi ve bu sorun çok net bir şekilde ortaya çıktı. Gençler arasında da etkisini gösteriyor. Sanal kumar nedeniyle, yıllardır şikayetçi olduğumuz "kafede oturan gençlerin elinde telefon var" ya da "sosyal medyada vakit geçiriyorlar" gibi sorunlar, artık büyük ölçüde sanal bahis sitelerinde vakit geçiren bir grup oluşturuyor” diye konuştu.