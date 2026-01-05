Başkan Çifçi, 'Yeni dönemde yeniden aday olmayacağım'

Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi, görev sürecini doldurduğunu ve yeniden aday olmayacağını belirtti. Başkan Çifçi, bağımlılıkla mücadele neferi olma duruşunun ise kalıcı olacağını vurgulayarak, “106 yıllık onurlu geçmişiyle Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin, insan onurunu ve toplum sağlığını koruma misyonunun bir neferi olarak, Kayseri Şube Başkanlığı görevini 2022 yılından bu yana büyük bir gurur ve mesuliyetle yürütmekteyim. Toplumumuzun en can alıcı sorunlarından biri olan bağımlılıkla mücadele alanında, bu kadim şehirde büyük bir özveri ve fedakarlıkla hizmet ettim. ‘İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' şiarıyla hareket ederek, bir şube başkanından ziyade, ailesine destek olmaya çalışan bir evlat samimiyetiyle çalıştım. Yüküm ağırdı! Fakat, görevi asla bir yük olarak görmedim; en yorulduğum anlarda dahi ‘Yükümüze şükür’ diyerek mücadelemi sürdürdüm. Görev süremiz boyunca, şehrimizde bağımlılık konusunda ciddi bir farkındalık oluşturmak adına hem önleyici hem de müdahale alanlarında çığır açan birçok proje geliştirdik. Toplumsal bir derdin ancak toplumla çözüleceği bilinciyle, şehrimizin her kesiminden aldığımız koşulsuz destek ve kurduğumuz güçlü iş birlikleri sayesinde mücadelemizi perçinledik. 2026 yılı şubat ayında gerçekleşecek olan olağan kongre sürecimizde görev sürecimi doldurmuş bulunmaktayım. Yeni dönemde olağan kongremizde yeniden aday olmayacağımı belirtmek istiyorum. Derdine bizleri ortak eden, bu şehire birlikte hizmet etme şansı bulduğum başta Sayın Valimiz Gökmen Çiçek olmak üzere; her zaman desteklerini hissettiğimiz değerli Milletvekillerimize, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlarımıza ve il protokolümüze, kıymetli bürokratlarımıza, il ve ilçe başkanlarımıza ve müdürlerimize, muhtarlarımıza, oda ve STK başkanlarımıza ve basınımızın değerli temsilcilerine, özellikle şehrimize kazandırdığımız Rehabilitasyon Merkezi'nin inşasında destekleriyle ölümsüz bir eser bırakan çok değerli hayırseverlerimize en derin şükranlarımı sunuyorum. Ve elbette, bu mücadelenin şehrimizdeki gizli kahramanları olan; Yönetim Kurulu üyelerime, formatörlerimize, üniversite ve okul kulüplerimize ve hocalarımıza, başarılarıyla tüm şehri gururlandıran Yeşilay Ervaspor Kulübü sporcu ve antrenörlerimize, Yeşilay ailemizin temel direkleri olan YEDAM ve REHAB ekiplerimizin değerli üyelerine ve tüm gönüllülerimize verdikleri paha biçilmez katkılar ve özverili mesaileri için sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Göreve geldiğim gün ‘hiç bitmeyecek bir vazifeye başlıyoruz’ sözüm, Kayseri'nin bir evladı olarak şehrimizde bağımlılıkla mücadele neferi olma duruşum bakidir. Benden sonra göreve gelecek tüm başkan ve yönetimlerinin aynı özveriyle her zaman ve koşulda yanlarında olacağımında bilinmesini isterim. Bu duygularla, kamuoyuna saygı ile arz ederim” açıklamalarında bulundu.