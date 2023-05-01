Başkan Çiftçi: 'İşçilerin bir gün değil her zaman yanındayız'

Sivas'ın Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, her türlü şartta emek veren işçilerin yılın sadece belli bir gününde değil, her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

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  • 01.05.2023 14:52
  • Güncelleme: 01.05.2023 14:52
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Başkan Çiftçi: 'İşçilerin bir gün değil her zaman yanındayız'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, her türlü şartta emek veren işçilerin yılın sadece belli bir gününde değil, her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Çiftçi mesajında, “Bizler için alın teri ve emek en yüce değerdir. Çünkü bizler insana değer veren, emeğe saygı duyan anlayışa sahibiz. Her türlü şartta emek veren işçi kardeşlerimizin sadece yılın belli bir gününde değil, her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek isterim. Dinimizde de işçinin emeğine değer verilmiş ve Peygamber Efendimiz (S.A.V) ‘İşçinin hakkını, alın teri kurumadan veriniz’ buyurmuşlardır. Başta belediyemiz bünyesinde çalışan işçi kardeşlerimiz olmak üzere tüm işçi ve emekçi vatandaşlarımızın 1 Mayıs İşçi Bayramını kutluyor, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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