Başkan Çiftçi, “Vatandaşlarımızı da Yeşilay'a gönüllü olmaya davet ediyorum”

Beş ana bağımlılıklarla, gönüllülük çerçevesinde mücadele ettiklerini belirten Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çiftçi, bu beş bağımlılıktan mücadelesi en güç olan bağımlılığının uyuşturucu bağımlılığı olduğunu söyleyen Çiftçi, “Yeşilay olarak 5 ana bağımlılıkla mücadele ediyoruz. Uyuşturucu, alkol, tütün, kumar ve teknoloji bağımlılığı üzerine. Özellikle uyuşturucu, toplum sağlığına çok ciddi zarar verdiği ve çok hızlı yayıldığı için, uyuşturucuya karşı Kayseri’de savaş açmış durumdayız. Başta Valimiz Gökmen Çiçek olmak üzere iş birliğiyle uyuşturucuyla mücadele diyoruz. Bu kapsamda Yeşilay Rehabilitasyon Merkezimizin inşaatına başladık. Bugün Türkiye’de sadece Bursa ve Diyarbakır’da yapılmış Rehabilitasyon Merkezi vardı, üçüncüsü de inşallah Kayseri’de ve Türkiye’nin en büyük Uyuşturucu Rehabilitasyon Merkezi olacak şekilde planladık” ifadelerini kullandı.

Başkan Çiftçi, Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi’nin normal hastanelerden farklı planlandığını ve içerisinde ayrı bir sosyal yaşam alanları bulunacağını dile getirerek, “Yeşilay Rehabilitasyon Merkezimizin sürecinde 40 yataklı bir Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi olacak. Fakat bildiğimiz hastane şartlarında değil, bağımlı bireyimizi oraya aldığımızda, 2,3 aylık, 1 yıllık periyorlarla tamamen bu işten soyutlanmış, tekrar normal hayata uyum sağlayacak şekle gelene kadar birlikte vakit geçireceğiz. Orada geliştirdiğimiz tedavi yöntemleri de, adeta bir sağlık sistemi gibi ilaçla tedaviden ziyade, normal hayatına orada bizimle devam edecek şekilde planlandı. Bu yüzden Rehabilitasyon Merkezimizin içinde sosyal tesislerin, meslek edindirme kurslarının, seraların, meraların, hayvancılığın olduğu çok farklı bir külliye tarzında olacak inşallah. Dört gözle oranın yapımını bekliyoruz, üzerindeyiz. İnşaatımızın çalışmalarını takip ediyoruz. Sağ olsun Kayserili hayırsever hemşehirlerimizin desteğiyle yapılıyor. İnşallah bir an evvel inşaatımızı bitirip, bağımlılıkla mücadelede önleyici faaliyetlerimizin yanında tedaviyle müdahale sistemimizi de başlatacağız” şeklinde konuştu.

KAYSERİ’DE DAHA GÜZEL ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ

Çiftçi, Kayseri için daha fazla çalışmalar yapacaklarının altını çizdi. Okullar içinde kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Çiftçi,” Kayseri’de daha güzel çalışmalar yapacağız. Bir taraftan önleyici faaliyetlerimize devam ediyoruz. Milli Eğitim en yoğun çalıştığımız kurumumuz. Haftada 2-3 okulumuz ziyaret ediyoruz. Yaz dönemi, yaz kurslarını ziyaret ediyoruz. Özellikle kuran kurslarını ziyaret ediyoruz. Yazın öğrencilerimizin vakit geçirdiği kurumlarda tanıtımlar yapıyoruz. Yaz dönemi bitince, eğitim hayatı başlayınca üniversitelerimizde Genç Yeşilay Kulüplerimizle iş birliği yapıyoruz. Onlarla saha çalışmalarında beraber aktif görev alıyoruz” diye konuştu.

Çiftçi, aynı zamanda Yeşilay’a bağlı YEDAM ( Yeşilay Danışmanlık Merkezi) olarak danışmanlık hizmeti de verdiklerini belirterek, “Okullarda YEDAM ( Yeşilay Danışmanlık Merkezi)’nin tanıtımlarını yapıyoruz. Bunların haricinde de daha detaylı projelerle ilgili çalışmalarımız, iş birliklerimiz var. Bir taraftan onların takiplerini yapıyoruz. Ama şunu biliyoruz, biz her ne kadar bu iş için çaba sarf edersek edelim bu toplumsal bir sorun ve toplumsal bir mücadele gerektiriyor. Bizim esas amacımız özellikle Kayseri’de, bütün aile ve hanemizi Yeşilay temsilcisi haline getirene kadar bunu anlatacağız, uğraşacağız. Vatandaşlarımızı da Yeşilay'a gönüllü olmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.