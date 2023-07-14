Başkan Çolakbayrakdar: 'İlçenin dört bir yanında asfalt ihtiyacını çözüme kavuşturuyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yunusemre Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında yapımı devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Daha güzel Kocasinan için her alanda çalışmaların kesintisiz devam ettiğini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, özellikle Kocasinan'da ulaşımı kolaylaştırmak adına ilçenin dört bir yanında asfalt ve yenileme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

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  • 14.07.2023 12:50
  • Güncelleme: 14.07.2023 13:38
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Başkan Çolakbayrakdar: 'İlçenin dört bir yanında asfalt ihtiyacını çözüme kavuşturuyoruz'
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yunusemre Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm alanında yapımı devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Daha güzel Kocasinan için her alanda çalışmaların kesintisiz devam ettiğini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, özellikle Kocasinan’da ulaşımı kolaylaştırmak adına ilçenin dört bir yanında asfalt ve yenileme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Yunusemre Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm alanına giderek, çalışmaları kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, İşçilerle sohbet edip, kolaylıklar diledi. Mahallelerde değişim ve dönüşümün devam ettiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Bütün mahallelerimizdeki ihtiyaç olan yerlerin yenileme çalışmalarına devam ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü’müz, asfaltlama çalışmasını Yunusemre Mahallesi’nde devam ediyorlar. Kocasinan’ın her bir köşesinde asfalta ihtiyacı olan her bir yolu kararlı bir şekilde yenileyeceğiz. Her bir sokak, cadde ve bulvarımızda ihtiyaç olduğu yerde çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Bütün ekibi kutluyorum. Hem hafa sıcak hem de asfaltın sıcaklığı şartları zorlasa da bugünler bizim için büyük bir fırsattır. Yaz dönemini iyi değerlendirmesi gereken zaman dilimidir. İnşallah bu şekilde Kocasinan’ımızın her bir köşesinde; asfalt, otopark, kaldırım, yol ve çevre düzenlemesi olarak yenileme çalışmalarımız kesintisiz devam edecek. Kayseri’ye ve Kocasinan’ımıza yakışır yeni bir çehre inşa ediyoruz. Mahallelerimizi daha da güzelleştiren bu çalışmalarımızın hayırlı olmasını ve hemşehrilerimizin sağlık, sıhhat içerisinde iyi günlerde kullanmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, daha güzel yarınlar ve daha konforlu Kocasinan için yenileme çalışmalarının tüm hızıyla devam edeceğini sözlerine ekledi.

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İHA

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