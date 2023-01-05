Başkan Çolakbayrakdar: '2023 yılında çiftler, mutluluğa yeni nikah salonunda 'Evet' diyecej'

Kocasinan Belediyesi hizmet binasında hizmet veren Evlendirme Memurluğu ve Nikah Salonu, daha modern ortamda daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Mevlana Parkın içerisindeki sosyal tesise taşınmak için gün sayıyor. Açık ve kapalı nikah salonunda çalışmaları yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar 'Kayseri'de mutluluğu 'Evet' diyecek olan çiftlere, güzel ve nezih bir salon hazırlıyoruz' dedi.

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  • 05.01.2023 14:01
  • Güncelleme: 05.01.2023 16:13
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Başkan Çolakbayrakdar: '2023 yılında çiftler, mutluluğa yeni nikah salonunda 'Evet' diyecej'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi hizmet binasında hizmet veren Evlendirme Memurluğu ve Nikah Salonu, daha modern ortamda daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Mevlana Parkın içerisindeki sosyal tesise taşınmak için gün sayıyor. Açık ve kapalı nikah salonunda çalışmaları yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; “Kayseri’de mutluluğu ‘Evet’ diyecek olan çiftlere, güzel ve nezih bir salon hazırlıyoruz” dedi.

Mevlana Mahallesi’ndeki Mevlana Parkı içerisinde bulunan tesiste devam eden çalışmalar tamamlandıktan sonra nikah işlemlerinin yeni yerinde hizmet vermeye başlayacağını açıklayan Başkan Çolakbayrakdar, yazlık ve kışlık mekan diye iki farklı konseptle hazırlanan yeni yerde çiftler, en mutlu ‘Evet’ini çok daha modern bir salonda diyeceğini söyledi.

Kayseri’ye ve Kocasinan’a yakışır bir nikah salonu yapmak için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Kocasinan Belediye’mizin yeni nikah salonunda inşaat çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki günlerde çalışmalar tamamlandıktan sonra 2023 yılındaki mutlu birliktelikler için ‘Evet’ler bu salonda verilmeye başlayacak. Hem Nikah Memurluğunda çalışan personelimizin hem de nikah kıymak için gelecek çiftlerimiz ve onların dostları, sevenleri böylesine nezih bir ortamda olacaklar. Hemşehrilerim, her zaman her şeyin en iyisini hak ediyor. Çiftlerin, evlilik yolunda attıkları ilk adımda en iyi hizmeti sunacağız. Kayseri’mize hizmet verecek olan bu nezih salon, şimdiden hayırlı olsun. Bu vesileyle evlenen bütün çiftlerimize sevgi, saygı ve anlayış içinde huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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İHA

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