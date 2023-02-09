Başkan Çolakbayrakdar: '3'üncü mobil mutfağımız deprem bölgesine yola çıktı'

Deprem bölgelerine yardım ulaştırmak için depremin yaşandığı ilk saatlerden itibaren çalışan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Dün, kendi atölyemizde çalışmalarına başladığımız seyyar mutfak, Malatya ve Kahramanmaraş'taki kardeşlerimiz için sıcak yemek üretimine başladı. 3'üncü mobil mutfağımızı da deprem bölgesinde kuracağız' dedi.

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  • 09.02.2023 16:03
  • Güncelleme: 09.02.2023 16:03
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Başkan Çolakbayrakdar: '3'üncü mobil mutfağımız deprem bölgesine yola çıktı'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Deprem bölgelerine yardım ulaştırmak için depremin yaşandığı ilk saatlerden itibaren çalışan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Dün, kendi atölyemizde çalışmalarına başladığımız seyyar mutfak, Malatya ve Kahramanmaraş’taki kardeşlerimiz için sıcak yemek üretimine başladı. 3’üncü mobil mutfağımızı da deprem bölgesinde kuracağız” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetindeki depremin yaşandığı ilk andan itibaren deprem bölgelerine yardım göndermek için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Bir yandan sıcak mutfak ihtiyaçları, bir yandan iaşe, bir yandan da iş makinelerimizle birlikte enkaz altında kalmış kardeşlerimizi çıkartabilmek için yoğun bir şekilde ekiplerimiz sahada çalışma yürütüyorlar. Lowbetler iş makinelerimizi bıraktıktan sonra gelip yeni iş makinelerimizi götürüyorlar. Orada çalışan ekiplerimizle beraber hepsi şu anda deprem bölgesinde yoğun bir şekilde çalışma yürütüyoruz. Yaralı kardeşlerimize Allah’tan şifa diliyorum. Enkaz altında olanları da inşallah en kısa süre içerisinde sağ salim kurtarmak nasip olsun” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, tüm Kayseri olarak dualarının deprem bölgesindeki vatandaşlarla olduğunu sözlerine ekledi.

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İHA

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