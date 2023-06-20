Başkan Çolakbayrakdar 'Alt yapıdan yetiştirdiğimiz kahraman, dünyanın tanıdığı bir sporcu oldu'

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Sporcusu Kenan Eren Kahraman, U13 Avrupa Şampiyonası'nın ferdi müsabakasında Avrupa üçüncüsü olurken, U13 Milli Takım olarak ise tarihte bir ilki başararak, Avrupa Şampiyonu oldu. Kahraman'ı tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, alt yapıdan yetişen Kahraman'ın Dünya'nın tanıdığı bir sporcu haline geldiğini belirterek, 'Hem Kayseri'mizin hem Ülkemizin büyür bir gurur kaynağı olan Kenan Eren Kahraman, dünyanın her yerinde Ay yıldızlı Bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam edecektir' dedi.

PAYLAŞ
  • 20.06.2023 12:09
  • Güncelleme: 20.06.2023 12:21
  • 53
Başkan Çolakbayrakdar 'Alt yapıdan yetiştirdiğimiz kahraman, dünyanın tanıdığı bir sporcu oldu'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Sporcusu Kenan Eren Kahraman, U13 Avrupa Şampiyonası’nın ferdi müsabakasında Avrupa üçüncüsü olurken, U13 Milli Takım olarak ise tarihte bir ilki başararak, Avrupa Şampiyonu oldu. Kahraman’ı tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, alt yapıdan yetişen Kahraman’ın Dünya’nın tanıdığı bir sporcu haline geldiğini belirterek, “Hem Kayseri’mizin hem Ülkemizin büyür bir gurur kaynağı olan Kenan Eren Kahraman, dünyanın her yerinde Ay yıldızlı Bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam edecektir” dedi.

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Sporcusu Kenan Eren Kahraman, 14-18 Haziran tarihleri arasında Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de düzenlenen U13 Avrupa Şampiyonasının Ferdi Maçlarında Avrupa Üçüncüsü oldu. Aynı zamanda U13 Milli Takım sporcusu olan Kahraman, Milli Takım olarak finalde İtalya’yı 3-0 yenip, Avrupa Şampiyonu oldu.

Kahraman’ı tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Hem Kayseri’mizin hem Ülkemizin büyür bir gurur Kaynağı olan Kenan Eren Kahraman’ı kutluyorum. Onlarla birlikte bu işe emek veren Milli Takım ve kulübümüzün Antrenörleri Halil Adak ile Kemal Balım’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Spor yatırımlarımız, başarılarla taçlanıyor. Sportif alanda birçok branşta başarı üstüne başarı elde ediyoruz. Sporcularımız, ay yıldızlı formayı layıkıyla taşıyıp, İstiklal Marşımızı Uluslararası camiada okutturarak, her defasında bizim gururumuz oluyorlar. Bilindiği üzere kulübümüz sayesinde Kayseri, masa tenisinde Türkiye sıralamasında en başarılı il unvanını taşıyor. Şehrimizi ve ülkemizi en güzel şekilde temsil ediyorlar. Bu vesileyle gerek Kocasinan Belediyesi olarak gerek ise şahsım olarak her zaman sporcularımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, başarıların devam etmesi için tüm sporculara her zaman desteklerini artırarak sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç, ödüllü 'Hospice' projesini inceledi

Başkan Büyükkılıç, ödüllü 'Hospice' projesini inceledi

Küpeyi bırak dişe bak

Küpeyi bırak dişe bak

'Farklı Kültürlerin Ortak Değerine Yolculuk' Projesi'yle kültür tanıtımı yapılıyor

‘Farklı Kültürlerin Ortak Değerine Yolculuk’ Projesi'yle kültür tanıtımı yapılıyor

ERÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yazıcı: 'Orta Anadolu'nun en iyi iletişim fakültelerinden birisiyiz'

ERÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yazıcı: “Orta Anadolu’nun en iyi iletişim fakültelerinden birisiyiz”

Evlilik Festivali bitti düğün indirimleri devam ediyor

Evlilik Festivali bitti düğün indirimleri devam ediyor

Spor okulları yaz dönemi kayıtları başladı

Spor okulları yaz dönemi kayıtları başladı

Çok Okunanlar
1
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

2
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

3
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

4
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

5
Mehmet Ceylan Hakk'a Yürüdü

Mehmet Ceylan Hakk'a Yürüdü

6
Erciyes'in güzellikleri bu sergide

Erciyes'in güzellikleri bu sergide

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkanın Eşi Fatma Çolakbayrakdar, 'Gönül Kazan'ı ile gönülleri kazanmaya devam ediyor

Başkanın Eşi Fatma Çolakbayrakdar, 'Gönül Kazan'ı ile gönülleri kazanmaya devam ediyor

Başkan Çolakbayrakdar 'Alt yapıdan yetiştirdiğimiz kahraman, dünyanın tanıdığı bir sporcu oldu'

Başkan Çolakbayrakdar 'Alt yapıdan yetiştirdiğimiz kahraman, dünyanın tanıdığı bir sporcu oldu'

DAHA FAZLA
Talas Kadın Kooperatifleri fuarın gözdesi

Talas Kadın Kooperatifleri fuarın gözdesi

Zabıtadan 'kurban' öncesi koordinasyon toplantısı

Zabıtadan 'kurban' öncesi koordinasyon toplantısı

Başkan Özdoğan: 'Biz nüfusumuzun planlı artması yönünde gayret gösteren bir ilçeyiz'

Başkan Özdoğan: 'Biz nüfusumuzun planlı artması yönünde gayret gösteren bir ilçeyiz'

Büyükkılıç: 'Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 4 sahayı daha hizmete açıyoruz'

Büyükkılıç: 'Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 4 sahayı daha hizmete açıyoruz'

Uzmanından ALS uyarısı: 'ALS genellikle kas güçsüzlüğü ile başlıyor'

Uzmanından ALS uyarısı: 'ALS genellikle kas güçsüzlüğü ile başlıyor'