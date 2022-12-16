Başkan Çolakbayrakdar 'Argıncık'ta, bambaşka bahar olacak'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Argıncık Mahallesi'nde kentsel yenileme çalışmaları çerçevesinde yapımı devam eden konutları yerinde inceledi. Argıncık bölgesinde tarihe geçecek olan kentsel yenilemenin hamlesini başlatan Başkan Çolakbayrakdar 'Argıncık bölgesinde, bahar ile birlikte yeni kentsel yenileme çalışmalarının temellerini atacağız. Argıncık için bambaşka bahar olacak' dedi.

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  • 16.12.2022 15:46
  • Güncelleme: 16.12.2022 16:01
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Başkan Çolakbayrakdar 'Argıncık'ta, bambaşka bahar olacak'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Argıncık Mahallesi’nde kentsel yenileme çalışmaları çerçevesinde yapımı devam eden konutları yerinde inceledi. Argıncık bölgesinde tarihe geçecek olan kentsel yenilemenin hamlesini başlatan Başkan Çolakbayrakdar; “Argıncık bölgesinde, bahar ile birlikte yeni kentsel yenileme çalışmalarının temellerini atacağız. Argıncık için bambaşka bahar olacak” dedi.

Argıncık Mahallesi’nde kentsel yenileme çalışmaları çerçevesinde yapımı devam eden konutları kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, adım adım bölgeyi gezerek, dönüşüm alanlarını inceledi. Yeni ‘ARGINCIK’ için büyük bir dönüşüme imza atan Başkan Çolakbayrakdar, atılan her yeni bir adımın Kocasinan’ın değişmesi, dönüşmesi, güzelleşmesi ve geleceğe emin adımlarla inşası anlamına geldiğini belirterek, dönüşümle birlikte şehri geleceğe hazırlayıp, yeni bir Kocasinan inşa ettiklerini söyledi.

Bölgeyi değiştirmek için yoğun gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Yaklaşık otuz beş gün önce Argıncık Mahallesi’nde kentsel yenileme konutlarının temelini atmıştık. Hızlı bir şekilde yapımı devam eden konutları, en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz. Özel ehemmiyet verdiğimiz ve bu bölgeyi değiştirip, dönüştürme noktasında yoğun çalıştığımız Argıncık Bölgesi’nde hızla çalışmalarımız sürüyor. Bahar ile birlikte Argıncık’ın merkezi tabiri caizse kalbinde gecekonduları yıkıp, yenilemenin ilk adımını atmış olacağız. Anlaşmalarını tamamlamış olduğumuz, birkaç etabın daha 2023 yılında hızlıca başlatacağız. Bu bölgenin yenilenmesi noktasında kapının aralandığı ve arkasından da büyük alanı kapsayan kentsel dönüşüm projesi başlatabilmenin planını yapıyoruz. İnşallah yoğun gayretimizle bu bölge için büyük müjdeler vereceğiz. Diğer kentsel dönüşüm bölgelerinde olduğu gibi Argıncık bölgesinde de sonuç alana kadar, bu işin peşindeyiz. İmar süreçleri, vatandaş anlaşmaları gibi uzun soluklu olan kentsel dönüşüm, zor bir iş ama bizde zora talibiz. Bizde bu zorluğun neticesinde ortaya güzellikler çıkarmak üzere hareket ediyoruz. İnşallah yaptığımız dönüşümle vatandaşlarımız özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz, daha güzel şartlarda yaşayacaklar ve geleceğe daha iyi hazırlanmış olacaklar” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, dönüşüm projeleriyle ‘Yeni Kocasinan’a yakışır mahalleler kurarak, ilçeye yeni bir hüviyet kazandıracaklarını sözlerine ekledi.

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İHA

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