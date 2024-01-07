Başkan Çolakbayrakdar, 'Atölyemiz, fabrika gibi birçok alanda hizmet üretiyor'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye bünyesindeki tüm araç-gereç ve iş makinelerinin gerekli bakım ve onarımlarını düzenli olarak gerçekleştirildiği atölyeyi gezdi. 'Kendi kendine yeten belediye' olarak atölyelerin büyük bir fabrika gibi çalıştığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, 'Atölyemizde belediye ihtiyaçlarını karşılayarak hem Kayseri ekonomisine hem de çevreye büyük katkı sağlıyoruz' dedi.

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  • 07.01.2024 11:26
  • Güncelleme: 07.01.2024 13:11
Başkan Çolakbayrakdar, 'Atölyemiz, fabrika gibi birçok alanda hizmet üretiyor'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye bünyesindeki tüm araç-gereç ve iş makinelerinin gerekli bakım ve onarımlarını düzenli olarak gerçekleştirildiği atölyeyi gezdi. ‘Kendi kendine yeten belediye’ olarak atölyelerin büyük bir fabrika gibi çalıştığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Atölyemizde belediye ihtiyaçlarını karşılayarak hem Kayseri ekonomisine hem de çevreye büyük katkı sağlıyoruz” dedi.

Oruçreis Mahallesi’ndeki atölyede; elektrik, kaynak, yağlama ve motor bölümlerinin bulunduğu alanda çalışmaları kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, işçilerle sohbet etti. Birçok atölyenin bir arada bulunduğu bakım merkezi ile çalışmaların daha hızlı, daha kaliteli, daha verimli ve daha ekonomik hale getirildiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar; "Makine İkmal Birimimizin atölyesindeyiz. Araçlarımızın bakımı, onarımı ve tadilatlarının dışında kaynak ve marangoz gibi benzer birçok noktada yapılması gereken ne varsa kendi personelimiz tarafından yapılmaktadır. ‘Kendi kendine yetebilen bir belediye olabilmek’ adına gerek park ve bahçe, gerek fen işlerinde gerekse makine ikmal gibi her alanda, ihtiyaçlarımızı kendimizin karşıladığı ve üretim yapabilen bir belediyeyiz. Altyapımızı güçlendirmek adına alanımıza yeni birimler ekleyerek, altyapımızı daha da güçlendiriyoruz. Atölyemizle fabrika hürriyetinde birden fazla alanda hizmet üretiyoruz. Kocasinan Belediyemizin bütün araçlarında ihtiyaç duyulduğu alanda tamir tadilat ve yenileri yapılması gerekiyorsa yeni üretimler yapıyoruz. Yetenekli özverili kadromuzla bu işleri yürütüyoruz. Özellikle ağır bakım ve onarım gerektiren araçları da burada revize ediyoruz. Böylelikle atölyemizde belediyemizin ihtiyaçlarını karşılayarak Kayseri ve Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz. Bu vesileyle titiz ve özverili bir şekilde çalışan işçilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililere en iyi hizmet vermek için çalışmaları artırarak devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

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İHA

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