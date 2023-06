Başkan Çolakbayrakdar: 'Belediye olarak kendimizle yarışıyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, muhtarlar toplantıları çerçevesinde 7’ncı bölge muhtarlarıyla bir araya geldi. Daha güzel bir Kocasinan için her alanda hizmet ürettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, belediye alanında kendileriyle yarıştıklarına dikkat çekerek, “ Vatandaş başka şehirde böyle hizmet var onu istiyoruz demiyor. Kocasinan’ın herhangi bir mahallemizde yaptığımız talebin aynısını istiyor. Bu bizim için gurur vericidir. Kendimizle yarışıyoruz” dedi.

Gülpark Sinan Cafe’de gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın tüm mahallelerini güzelleştirmeye, değiştirmeye devam ettiklerini ifade etti. Muhtarlarla sohbet edip, taleplerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, Her mahallenin ihtiyacına göre yatırım yaptıklarını belirterek, “Merkez mahalle muhtarlarımızla son bölge toplantısını gerçekleştirdik. 7’nci bölge toplantısı çerçevesinde Mevlana, Yenimahalle, Sümer, Seyrani, Yakut, Zümrüt, Hoca Ahmet Yesevi, Saraybosna, Yeşil, Boztepe ve Sancaktepe Mahallesi muhtarlarıyla bir araya geldik. Muhtarlarımızın hem taleplerini hem de vatandaşlar tarafından bize aktarılan konuları ela aldık. Özellikle belirmek istiyorum ki kendimizle yarışıyoruz. Başka belediyede veya başka şehirde böyle hizmet var ama bizde yok denilmiyor. Kocasinan’ın herhangi bir mahallemizde yaptığımız talebin aynısını diğer mahallerimiz istiyor. Bu bizim için gurur verici. Vatandaşlarımıza daha fazla hizmet edebilmek için önümüzü açıyor. Çünkü yaptığımız hizmet beğenilmiş ve memnun olunmuş ki diğer mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızda bunu istiyor. Temizlik, makina ikbal, park bahçe, sosyal yardım, imar, kentsel dönüşüm, plan proje, geri dönüşüm, mali hizmetler gibi her alanda iddialıyız. Bunu sahadaki vatandaşlarımızın geri dönüşümünden anlıyoruz. Hemşehrilerimizin memnuniyeti bizlere ne kadar güzel hizmetler yaptığımızı gösteriyor. ‘Şükürler olsun Kocasinan’da ki her mahallemizde bir izimiz bir hizmetimiz var’. Bizim kaygımız, ilçemizdeki 400 binden fazla insanımızı mutlu edebilmekle ilgilidir” ifadelerine yer verdi.

Mahalle muhtarları da Kocasinan Bölgesinde yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Toplantının ardından vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, çocuklarla yakından ilgilenip, onlara çeşitli oyuncaklar verdi.