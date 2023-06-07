Başkan Çolakbayrakdar: 'Belediye olarak kendimizle yarışıyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, muhtarlar toplantıları çerçevesinde 7'ncı bölge muhtarlarıyla bir araya geldi. Daha güzel bir Kocasinan için her alanda hizmet ürettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, belediye alanında kendileriyle yarıştıklarına dikkat çekerek, ' Vatandaş başka şehirde böyle hizmet var onu istiyoruz demiyor. Kocasinan'ın herhangi bir mahallemizde yaptığımız talebin aynısını istiyor. Bu bizim için gurur vericidir. Kendimizle yarışıyoruz' dedi.

PAYLAŞ
  • 07.06.2023 09:48
  • Güncelleme: 07.06.2023 09:48
  • 42
Başkan Çolakbayrakdar: 'Belediye olarak kendimizle yarışıyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, muhtarlar toplantıları çerçevesinde 7’ncı bölge muhtarlarıyla bir araya geldi. Daha güzel bir Kocasinan için her alanda hizmet ürettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, belediye alanında kendileriyle yarıştıklarına dikkat çekerek, “ Vatandaş başka şehirde böyle hizmet var onu istiyoruz demiyor. Kocasinan’ın herhangi bir mahallemizde yaptığımız talebin aynısını istiyor. Bu bizim için gurur vericidir. Kendimizle yarışıyoruz” dedi.

Gülpark Sinan Cafe’de gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın tüm mahallelerini güzelleştirmeye, değiştirmeye devam ettiklerini ifade etti. Muhtarlarla sohbet edip, taleplerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, Her mahallenin ihtiyacına göre yatırım yaptıklarını belirterek, “Merkez mahalle muhtarlarımızla son bölge toplantısını gerçekleştirdik. 7’nci bölge toplantısı çerçevesinde Mevlana, Yenimahalle, Sümer, Seyrani, Yakut, Zümrüt, Hoca Ahmet Yesevi, Saraybosna, Yeşil, Boztepe ve Sancaktepe Mahallesi muhtarlarıyla bir araya geldik. Muhtarlarımızın hem taleplerini hem de vatandaşlar tarafından bize aktarılan konuları ela aldık. Özellikle belirmek istiyorum ki kendimizle yarışıyoruz. Başka belediyede veya başka şehirde böyle hizmet var ama bizde yok denilmiyor. Kocasinan’ın herhangi bir mahallemizde yaptığımız talebin aynısını diğer mahallerimiz istiyor. Bu bizim için gurur verici. Vatandaşlarımıza daha fazla hizmet edebilmek için önümüzü açıyor. Çünkü yaptığımız hizmet beğenilmiş ve memnun olunmuş ki diğer mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızda bunu istiyor. Temizlik, makina ikbal, park bahçe, sosyal yardım, imar, kentsel dönüşüm, plan proje, geri dönüşüm, mali hizmetler gibi her alanda iddialıyız. Bunu sahadaki vatandaşlarımızın geri dönüşümünden anlıyoruz. Hemşehrilerimizin memnuniyeti bizlere ne kadar güzel hizmetler yaptığımızı gösteriyor. ‘Şükürler olsun Kocasinan’da ki her mahallemizde bir izimiz bir hizmetimiz var’. Bizim kaygımız, ilçemizdeki 400 binden fazla insanımızı mutlu edebilmekle ilgilidir” ifadelerine yer verdi.

Mahalle muhtarları da Kocasinan Bölgesinde yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Toplantının ardından vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, çocuklarla yakından ilgilenip, onlara çeşitli oyuncaklar verdi.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Gelinlik fiyatları uçtu: Gelinler mütevazı gelinlik talebinde

Gelinlik fiyatları uçtu: Gelinler mütevazı gelinlik talebinde

Döviz kurları 2023'ün zirvesini gördü

Döviz kurları 2023’ün zirvesini gördü

Altında yeni rekor

Altında yeni rekor

Kayserispor'da 10 futbolcunun sözleşmesi bitti

Kayserispor'da 10 futbolcunun sözleşmesi bitti

Kurbanlık fiyatları açıklandı

Kurbanlık fiyatları açıklandı

Kayserispor sezonu 47 puanla tamamladı

Kayserispor sezonu 47 puanla tamamladı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

2
'Muhalefetin İntiharı'

'Muhalefetin İntiharı'

3
Kayseri'de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

Kayseri’de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

4
Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

5
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

6
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hava basarken patlayan kamyon lastiği ortalığı birbirine kattı

Hava basarken patlayan kamyon lastiği ortalığı birbirine kattı

TIR ile çarpışan otomobil takla attı: 2 yaralı

TIR ile çarpışan otomobil takla attı: 2 yaralı

DAHA FAZLA
Memleket Partisi İl Başkanı Deniz Coşkun istifa etti

Memleket Partisi İl Başkanı Deniz Coşkun istifa etti

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

Sakız ve peçete kutusunda uyuşturucu ticareti

Sakız ve peçete kutusunda uyuşturucu ticareti

Kayseri polisinden dron destekli trafik denetimi

Kayseri polisinden dron destekli trafik denetimi

ERÜ'de 'Hukukta Kariyer Zirvesi' düzenlendi

ERÜ'de 'Hukukta Kariyer Zirvesi' düzenlendi