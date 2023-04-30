Başkan Çolakbayrakdar: 'Belediyede her bir çalışanın sendikası Ahmet Çolakbayrakdar'dır'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Kocasinan Belediyesi'nde her bir çalışanın sendikası 'Ahmet Çolakbayrakdar'dır' dedi.

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  • 30.04.2023 11:34
  • Güncelleme: 30.04.2023 11:48
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Başkan Çolakbayrakdar: 'Belediyede her bir çalışanın sendikası Ahmet Çolakbayrakdar'dır'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi’nde her bir çalışanın sendikası; ‘Ahmet Çolakbayrakdar’dır” dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı. “Kocasinan Belediyesi işçi dostu belediyedir” diye sözlerine başlayan Başkan Çolakbayrakdar; “Emek ve alın teriyle şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasında büyük rol oynayan kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum” diye konuştu. "Kocasinan Belediyesi’nde her bir çalışanın sendikası; ‘Ahmet Çolakbayrakdar’dir” diyen Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesiyle, insana hizmet etmek için çalışıyoruz. Bunun sorumluluğu içerisinde hareket ediyoruz. Bu noktada gece ve gündüz, hafta sonu, bayram ve tatil demeden yaklaşık bin 500 çalışanımızla gayret ediyoruz. Çalıştırdıklarınızın haklarını ‘Alın terleri kurumadan verin’ diyen Peygamberin ümmeti olarak bu anlayışı hayatımıza rehber edindik. Özellikle işçimizi, çalışanımızı bu memlekete hizmet edenler olarak gördüğümüz için onların hak ve hukuklarını koruyoruz. Bu çerçevede Kocasinan Belediyesi, her zaman işçi dostu belediye olmuştur. İşçilerin taşerondan kadroya geçmeden önce Türkiye’de ilk toplu iş sözleşmesinde sendika haklarının farklarını ödeyen belediye, Kocasinan Belediyesi’dir. Başından beri mesai arkadaşlarımın hakkı ve hukukunu koruma noktasında, Kocasinan Belediyesi’nde her bir çalışanın sendikası; ‘Ahmet Çolakbayrakdar’dir. Huzur ikliminin hakim olduğu Kayseri’mizde bu zamana kadar çalışanlarımızın yüzlerinin hep gülmesini sağladık. Bundan sonra da onların haklarını korumaya devam ederek, refah seviyelerini yükseltip, daha rahat bir ortamda çalışmalarını sağlayacağız. Fedakârca çalışan arkadaşlarımız sayesinde Kocasinan Belediyesi, 7 gün 24 saat çalışıyor. Bir günümüzün diğer günümüzden biraz daha önde olabilmesi için özverili çalışan ve gayret eden kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu bir ekip ve takım çalışmasıdır. İnşallah her geçen gün daha iyisini ve daha güzellerini yapacağız."

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “Emek ve alın teriyle şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasında önemli rol oynayan kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum” diyerek noktaladı.

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İHA

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