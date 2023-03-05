Başkan Çolakbayrakdar: 'Berat gecesi hürmetine yasaklardan korunmayı düstur edinmeliyiz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Berat Kandili dolayısıyla bir açıklama yaparak, 'Berat Kandili'nin tüm İslam Alemi'ne hayırlar getirmesini diliyorum' dedi.

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  • 05.03.2023 12:05
  • Güncelleme: 05.03.2023 12:40
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Başkan Çolakbayrakdar: 'Berat gecesi hürmetine yasaklardan korunmayı düstur edinmeliyiz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Berat Kandili dolayısıyla bir açıklama yaparak, “Berat Kandili’nin tüm İslam Alemi’ne hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar mesajında, “Rabbimizin ‘Yok mu af dileyen, günahlarını bağışlayayım!’ dediği, rızıkların paylaştırıldığı ve her türlü hikmetli işlerin belirlendiği bu özel geceyi iyi değerlendirip, Ramazan’a ve hayatımızın geri kalan bölümüne elimizde Beratla girelim. Rabbimiz, Berat Gecesi’nde sonsuz rahmet kapılarını açar. Bu gecenin hürmetine Rabbimizin emirlerini yerine getirip, yasaklarından korunmayı düstur edinmeli ve Peygamber Efendimize layık ümmet olmak için çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Berat Kandili’nin İslam Dünyası’na ve tüm insanlığa iyilik, sağlık, barış ve hoşgörü getirmesine vesile olmasını dilerken sözlerini, “Hemşerilerimizin, milletimizin ve İslam Alemi’nin Berat Gecesi’ni tebrik eder, yüce Allah’tan sonsuz af ve güzelliklerle dolu başlangıçlara ulaştırmasını dilerim” şeklinde tamamladı.

İHA

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