Başkan Çolakbayrakdar: 'Birlik ve beraberlik içinde bu zor günleri aşacağız'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ile birlikte Kocasinan Gönüllüsü Projesi çerçevesinde 2017 yılında hizmete sunulan ve şimdi ise depremzedelerin kıyafet ihtiyaçlarını karşılaması için merkez haline dönüştürülen Sosyal Market’i ziyaret etti. Yurt dışından gurbetçilerin depremzedeler için gönderdiği ürünleri katlayarak, raflara yerleştirilmesine katkı sağlayan Başkan Çolakbayrakdar; “Birlik ve beraberlik içinde bu yaraları sarıp, bu zor zamanları aşacağız” dedi.

Zümrüt Mahallesi’ndeki Sosyal Market’i ziyaret edip, yeni gelen ürünleri inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay’a sosyal Market’in işleyişi hakkında bilgiler aktardı. Türk milletinin yardımlaşma duygusunun çok güçlü olduğunu ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, Sosyal Market’i deprem bölgelerinden Kayseri’ye gelen depremzedelerin kıyafet ihtiyaçlarını karşılaması için merkez haline dönüştürdüklerini söyledi. ‘Dost Mağaza’nın ise Kocasinan bölgesinde yaşamını sürdüren ve bazı kriterlere göre belirlenen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğini belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Bölgemizdeki ihtiyaç sahiplerine hizmet veren Sosyal Market’imiz, önümüzdeki günlerden itibaren afet bölgesinden şehrimize gelmiş olan depremzede kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Sosyal Market’imiz, tamamen depremzede kardeşlerimize hizmet verecek. Kadın, erkek ve çocukların kıyafet ihtiyacını karışılacak bir merkez haline gelmiş olacak. Hayırsever hemşehrilerimize ve yurt dışındaki gurbetçi kardeşlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarabilmek için ‘Biz de varız’ diyen Hollanda ve Almanya’daki gurbetçi kardeşlerimizin gönderdiği ürünler, Sosyal Market’imizde raflarda yerini alıyor. Önümüzdeki günlerde depremzede kardeşlerimize dağıtılmak üzere hazır hale gelecek. Birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte bu yaraları sarıp, bu zor zamanları aşacağız” ifadelerine yer verdi.

Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ise; “Öncelikle Türk milletimizin başı sağ olsun. Deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Rabbim, rahmet eylesin. Yaralı olan vatandaşlarımıza ise acil şifalar versin. Kocasinan Kaymakamlığı olarak Kocasinan Belediyesi işbirliğiyle deprem bölgesinden şehrimize gelen vatandaşlar için çalışmalar yürütüyoruz. Bunlardan biri olan Sosyal Market hizmetini genişleterek devam ettiriyoruz. Buraya gelen sıfır ürünleri, depremzedelere ulaştırılması için gayret ediyoruz. Şehrimize gelen misafirlerimizi, en iyi şekilde ağırlamak için çalışıyoruz. Bu noktada yoğun gayret eden herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.