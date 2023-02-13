Başkan Çolakbayrakdar: 'Bu günleri hep birlikte atlatacağız'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte deprem bölgesi Kahramanmaraş’a giderek incelemelerde bulunarak, yardım çalışmalarına katılan Kocasinan Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını inceledi. Depremin ilk gününden beri Kahramanmaraş’ta koordinatör olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile de görüşen Başkan Çolakbayrakdar, sürdürülen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ü ziyaret eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak desteklerini esirgemeyeceklerini söyledi. Ardından Onikişubat Belediyesi’nde yapılan koordinasyon toplantısına katılan Başkan Çolakbayrakdar, toplantıdan sonra Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ı destek için ziyaret ederek ellerinden gelen ne varsa yapacaklarını belirtti.

10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından Kocasinan Belediyesi olarak bölgeye gönderilen arama kurtarma, yemek, barınma ve temizlik çalışmalarını yerinde inceleyen ve Kocasinan Belediyesi personelini ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, yapılan yardım çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Başkan Çolakbayrakdar, “Kayserili tüm belediyeler olarak deprem bölgelerinde vatandaşlarımızın yanındayız. Buradaki kardeşlerimiz için gerek personelimiz, gerekse araçlarımızla destek vermeye devam ediyoruz. En çok ihtiyaç duyduğumuz şey moral ve motivasyon. Birçok alanda çalışmalarımızı sürdürdüğümüz gibi mobil mutfağımızla gıda konusunda elimizden gelen desteği veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Depremin ilk gününden itibaren Kahramanmaraş’a görevlendirilen ve Koordinatör Vali olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile de görüşen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sürdürülen çalışmalar ve depremzede vatandaşların acil ihtiyaçları konusunda görüş alışverişinde bulundu. Daha sonra sahadaki çalışmaları inceleyen Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, AFAD yetkilileri ile de görüşerek son duruma ilişkin bilgiler aldı. Başkan Çolakbayrakdar, “Kayserili tüm Belediyeler olarak deprem bölgelerine gereken her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Kocasinan da bizim, Melikgazi de bizim, Talas da Hacılar da bizim. Kahramanmaraş, Türkiye, hepimizin. Afetin ilk gününden beri uykusuzluk, yorgunluk nedir bilmeden çalışan herkesten Allah razı olsun” dedi.

Arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Başkan Çolakbayrakdar, depremzede vatandaşlarla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Çolakbayrakdar, deprem bölgelerinden Kayseri’ye tahliye edilerek KYK yurtlarına, misafirhanelere ve vatandaşların evlerine yerleştirilen depremzedeler için Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, 24 saat esasına dayalı olarak yemek ve çeşitli ihtiyaçları karşılamaya devam ettiğini söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, “Devletimiz büyüktür. Elbet bu yaraları milletçe el birliğiyle saracak gücümüz var. 140 personelimizle birlikte arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına ve depremzede vatandaşlara sıcak yemek ulaştırma konusunda canla başla çalışıyoruz. Belediyemize ait 4 bekoloder, 3 yükleyici, 3 ekskavatör, 6 lowbet, 2 kamyon, 6 kamyonet, 1 pikap, 1 kompresör, 1 arazi aracı, 5 dolmuş ve 5 çöp kamyonumuz deprem bölgesinde. 8 TIR’ımız da sürekli seferler yaparak iş makineleri ve yardım malzemelerini taşıyor. Ayrıca bölgede 4 adet mutfak konteynerimiz ve 3 adet yatakhanemiz var. İlk günden itibaren bölgeye intikal eden fedakar çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz zor zamanlarımızda kenetlenmeyi bilen çok büyük bir milletiz. Yaşadığımız bu zor günleri de birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Allah hepimize güç kuvvet versin” diye konuştu.