Başkan Çolakbayrakdar 'Bu zor günleri, her birlikte el ele gönül gönüle aşacağız'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte deprem bölgelerinden Kayseri'ye gelen depremzedeleri ziyaret etti. Depremzede çocuklarla yakından ilgilenerek, çeşitli hediyeler veren Başkan Çolakbayrakdar 'Bu zor günleri, hep birlikte el ele gönül gönüle aşacağız' dedi.

PAYLAŞ
  • 18.02.2023 14:16
  • Güncelleme: 18.02.2023 14:52
  • 80
Başkan Çolakbayrakdar 'Bu zor günleri, her birlikte el ele gönül gönüle aşacağız'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte deprem bölgelerinden Kayseri’ye gelen depremzedeleri ziyaret etti. Depremzede çocuklarla yakından ilgilenerek, çeşitli hediyeler veren Başkan Çolakbayrakdar; “Bu zor günleri, hep birlikte el ele gönül gönüle aşacağız” dedi.

Kocasinan Çocuk Kulübü üyeleri, Gevher Nesine Kız Yurdu’nda kalan depremzede çocuklara yönelik ‘Pinokyo’ oyununu sergiledi. Eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte programa katılan ve çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, depremde yaşanan olumsuz durumları unutturmak için böyle etkinliklerin önemli olduğunu söyledi. Onlara çeşitli hediyeler veren Başkan Çolakbayrakdar; “Devletimiz ve belediyelerimiz, depremin ilk saatlerinden itibaren vatandaşlarımız için ne gerekiyorsa her şeyi yapıyor. İlk andan itibaren Kocasinan Belediyesi olarak hem deprem bölgelerine destek olurken hem de şehrimize gelen depremzedelerimiz için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Elimizden ne geliyorsa her alanda yardımlarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Bu zor zamanlarda deprem bölgesinden şehrimize gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız. Özellikle çocuklarımızın psikolojileri çok önemlidir. Evlatlarımızın mutlu olmaları ve huzurlu hissetmeleri için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Onlar bizim başımızın tacıdır. Çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeyi görmek dünyalara bedel. Rabbim, her daim çocuklarımızın yüzünü güldürsün. İnşallah bu zor günleri, hep birlikte el ele gönül gönüle aşacağız” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, ardından Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ile birlikte afet bölgesinden Buğdaylı Mahallesi’ne gelen depremzede aileleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. ‘Asrın felaketi’ olarak nitelenen deprem nedeniyle millet olarak derin üzüntü duyduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan 'evlat edinme' açıklaması

Din İşleri Yüksek Kurulu’ndan “evlat edinme” açıklaması

Kahramanmaraş'ta fay hattının geçtiği tarlalar ikiye bölündü

Kahramanmaraş’ta fay hattının geçtiği tarlalar ikiye bölündü

Başkan Özkaya, 'Muhalefet, iktidarın iyi yaptığına iyi diyebilmeli'

Başkan Özkaya, “Muhalefet, iktidarın iyi yaptığına iyi diyebilmeli”

Sarız'da hasar gören yapılar incelendi

Sarız’da hasar gören yapılar incelendi

Kayseri, diri fay hattında yer almıyor

Kayseri, diri fay hattında yer almıyor

Başkan Büyükkılıç: 'Kayseri deprem yönetmeliğine uyduğu için etkilenmedi'

Başkan Büyükkılıç: "Kayseri deprem yönetmeliğine uyduğu için etkilenmedi"

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

3
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

4
Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

5
Kariyer Merkezi İş Arayan Depremzedelere Kucak Açtı

Kariyer Merkezi İş Arayan Depremzedelere Kucak Açtı

6
Kayserili İş Adamı Süleyman Çetinsaya'dan AFAD'a 20 milyon lira bağış

Kayserili İş Adamı Süleyman Çetinsaya’dan AFAD’a 20 milyon lira bağış

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Depremlerde hayatını kaybeden kişi sayısı 40 bini geçti

Depremlerde hayatını kaybeden kişi sayısı 40 bini geçti

Depremzede çocuklara oyuncak desteği

Depremzede çocuklara oyuncak desteği

DAHA FAZLA
Jeoloji Mühendisi Evsen: 'Kayseri şehri yaşayacağı en kötü senaryoyu yaşadı'

Jeoloji Mühendisi Evsen: 'Kayseri şehri yaşayacağı en kötü senaryoyu yaşadı'

Kayserisporlu Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferi çözüm kuruluna taşındı

Kayserisporlu Onur Bulut’un Beşiktaş’a transferi çözüm kuruluna taşındı

Bir Hafta Bir Yazar: Kenan BOYRAZ

Bir Hafta Bir Yazar: Kenan BOYRAZ

Anadolu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Derneği'nden Depremzede Çocuklara Destek

Anadolu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Derneği'nden Depremzede Çocuklara Destek

Deprem soruşturmasında tutuklu sayısı 120'ye yükseldi

Deprem soruşturmasında tutuklu sayısı 120’ye yükseldi