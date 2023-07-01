Başkan Çolakbayrakdar: 'Bütün alanlarda farkını ortaya koyan belediyeyiz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kurban Bayramı boyunca vatandaşların sağlıklı, sıhhatli ve huzurlu bir bayram geçirmelerine katkı sağlayan saha çalışanlarıyla bayramlaştı. İşçilerle tek tek bayramlaşan Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle Kocasinan'ın her bir tarafında vatandaşların huzurlu bir bayram süreci geçirdiğini belirterek, Kocasinan Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerle her alanda farklılık oluşturduğunu ve Türkiye'ye örnek olan hizmetleri hayata geçiren bir belediye olduklarını söyledi.

PAYLAŞ
  • 01.07.2023 12:48
  • Güncelleme: 03.07.2023 13:15
  • 23
Başkan Çolakbayrakdar: 'Bütün alanlarda farkını ortaya koyan belediyeyiz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kurban Bayramı boyunca vatandaşların sağlıklı, sıhhatli ve huzurlu bir bayram geçirmelerine katkı sağlayan saha çalışanlarıyla bayramlaştı. İşçilerle tek tek bayramlaşan Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle Kocasinan’ın her bir tarafında vatandaşların huzurlu bir bayram süreci geçirdiğini belirterek, Kocasinan Belediyesi’nin yaptığı hizmetlerle her alanda farklılık oluşturduğunu ve Türkiye’ye örnek olan hizmetleri hayata geçiren bir belediye olduklarını söyledi.

Kocasinan Belediyesi’nin Hasanarpa Mahallesi’nde bulunan Fen İşleri Atölyesi’nde düzenlenen bayramlaşma programına; Başkan Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Çalışanlara hitaben ’Bayramınız mübarek olsun’ diyerek sözlerine başlayan Başkan Çolakbayrakdar, bayram-seyran demeden Kocasinan sakinlerine hizmet götürmek için durmaksızın çalıştıklarını vurguladı. Kocasinan Belediyesi’nin büyük bir aile olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Rabbim sağlık ve sıhhat içerisinde nice bayramlar nasip etsin. Kocasinan’ın her bir tarafında hemşerilerimiz huzurlu bir şekilde Kurban Bayramı’nı geçirdiler. Bu noktada emeği geçen bütün kardeşlerimi tebrik ederim. Gece-gündüz demeden mesai mefhumu gözetmeksizin nerede hizmete ihtiyaç varsa orada hizmeti yerine getiren çalışan kardeşimizin ellerine sağlık. Bin beş yüz kişiden fazla çalışanımızla her alanda vatandaşlarımızın hayatını daha da kolaylaştırmak ve yüzünü güldürmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesiyle insana hizmet etmek için çalışıyoruz. Bizler eşref-i mahluk olan insana hizmet etmek için çalışıyoruz. Bu noktada sizler de hafta sonu, bayram ve tatil demeden çalışıyorsunuz. Bundan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanarak, daha nice huzurlu bayramlar dileğinde bulundu.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ise Kocasinan’da yine huzurlu bir bayram yaşatan ve her zaman işçinin yanında olan Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. Konuşmaların ardından Başkan Çolakbayrakdar, kendi elleriyle huzurlu bayramın kahramanlarına kavurma ikram etmesiyle program sona erdi.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç, KAYMEK Yaz Okulu Açılış Programı'na katıldı

Başkan Büyükkılıç, KAYMEK Yaz Okulu Açılış Programı'na katıldı

Büyükkılıç, 'Buralar sizlerin bilgi birikimiyle ayrılacağı yer olacak'

Büyükkılıç, “Buralar sizlerin bilgi birikimiyle ayrılacağı yer olacak”

Yahyalı Soğulcak Yaylası Trap atışları yapıldı

Yahyalı Soğulcak Yaylası Trap atışları yapıldı

Hayvanat Bahçesini Kurban Bayramı'nda 65 bin kişi ziyaret etti

Hayvanat Bahçesini Kurban Bayramı'nda 65 bin kişi ziyaret etti

Çevreye atılan cam anız yangınına sebep oluyor

Çevreye atılan cam anız yangınına sebep oluyor

İYİ Partili Keskinkılıç, istifa etti

İYİ Partili Keskinkılıç, istifa etti

Çok Okunanlar
1
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

2
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

3
Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

4
Mantar deyip geçmeyin: Ölüme götürebilir

Mantar deyip geçmeyin: Ölüme götürebilir

5
Prematüre bebeklerde ROP hastalığına dikkat!

Prematüre bebeklerde ROP hastalığına dikkat!

6
Aile Hekimleri Günleri Başlıyor

Aile Hekimleri Günleri Başlıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Büyükkılıç, belediye personeliyle bayramlaştı

Başkan Büyükkılıç, belediye personeliyle bayramlaştı

Çatakdere ve Başakpınar'da Hem Bayramlaşma Hem Şenlik

Çatakdere ve Başakpınar'da Hem Bayramlaşma Hem Şenlik

DAHA FAZLA
Döviz, bayram sonrasına yükselerek başladı

Döviz, bayram sonrasına yükselerek başladı

Kayserispor sezonun ilk idmanını Perşembe günü yapacak

Kayserispor sezonun ilk idmanını Perşembe günü yapacak

Talas'ta mesai bayramlaşma ile başladı

Talas'ta mesai bayramlaşma ile başladı

Yahyalı Belediyesi'nde bayramlaşma programı yapıldı

Yahyalı Belediyesi'nde bayramlaşma programı yapıldı

ERÜ'de bayramlaşma töreni düzenlendi

ERÜ'de bayramlaşma töreni düzenlendi