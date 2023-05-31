Başkan Çolakbayrakdar 'Çalışmalarımız, yoğun bir şekilde devam ediyor'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Beyazşehir Mahallesi'nde yapımı devam eden yol, asfalt ve kaldırım çalışmalarını inceledi. Kocasinan Belediyesi olarak her alanda çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, hayatın her alanında herkesin yaşamaktan keyif alabileceği bir Kocasinan inşa etmeye devam ettiklerini söyledi.

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  • 31.05.2023 11:54
  • Güncelleme: 31.05.2023 11:58
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Başkan Çolakbayrakdar 'Çalışmalarımız, yoğun bir şekilde devam ediyor'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Beyazşehir Mahallesi’nde yapımı devam eden yol, asfalt ve kaldırım çalışmalarını inceledi. Kocasinan Belediyesi olarak her alanda çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, hayatın her alanında herkesin yaşamaktan keyif alabileceği bir Kocasinan inşa etmeye devam ettiklerini söyledi.

Beyazşehir Mahallesi’nde çalışmaları kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, işçilerle sohbet edip, yakından ilgilendi. Asfaltın sıcaklığından dolayı işçilerin serinlemesi için dondurma ikram eden Başkan Çolakbayrakdar, ilçenin prestijini artıran ve bölgeyi cazibe merkezi haline getiren hizmetler yaptıklarını vurguladı.

Vatandaşların daha güzel bir ilçede yaşamaları için yoğun gayret sarf ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Beyazşehir Mahalle’mizde yol yapım ve asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Kocasinan’ın her bir bölgesinde geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yoğun çalışmalarımız sürecek. Özellikle İhtiyaç olan her bölgede çalışmalarımız artarak devam edecek. Bütün gayretimiz, içinde yaşadığımız mahallerimizin değerini artırmak, hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve insanımızı daha mutlu etmektir. Özellikle vurgulamak istiyorum ki; vatandaşlarımız için çalışıyor ve hizmet üretiyoruz. Bizler biliyoruz ki; yaptığımız işler insanımızın hayatına değer katacak hizmetlerdir. Bu noktada bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrasında da elimizden ne geliyorsa çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Yapılan çalışmaların şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle vatandaşlara daha güzel yaşam imkanları sağladıklarını sözlerine ekledi. Başkan Çolakbayrakdar, inceleme sırasında hem esnafın hem de vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yenileme çalışmalardan dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a dua eden vatandaşlar ise; “Allah Razı olsun. Yollarımız ve çevremiz çok güzel oluyor” diye sevinçlerini dile getirdi.

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İHA

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